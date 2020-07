Der Reiz des Verfalls in der Waldstadt Wünsdorf: So sieht die einst prächtige Schwimmhalle aus der Kaiserzeit heute aus. © Foto: Sven Bock

Sven Bock

Wünsdorf Die Waldstadt Wünsdorf ist für Lost-Places-Fotografen ein ganz besonderer Anziehungspunkt. Seit mehr als 25 Jahren steht das riesige Militär-Gelände zwischen Berlin und dem Spreewald leer. Dabei schlug in der damaligen strengen Sperrzone zu DDR-Zeiten das sowjetische Herz am lautesten.

Vor dem Eingang in das majestätische Haus der Offiziere begrüßt eine mehr als vier Meter hohe Statue von Genosse Lenin die Besucher. Seit 1970 blickt er auf den ehemaligen Sportplatz der Kasernenanlage herunter, der von den Sowjets zu einem Appellplatz umfunktioniert wurde. Denn in der DDR-Zeit blieb von der ursprünglichen Bedeutung des Geländes und der Gebäude nicht mehr viel übrig. Die Preußen hatten Anfang des 20. Jahrhunderts eine kaiserliche Infanterie- und Turnschule in Wünsdorf aufgebaut. Dazu gab es ganz in der Nähe auch noch einen Truppenübungsplatz, der bereits 1906 in Betrieb ging.

Leiche von Rosa Luxemburg versteckt

Während des Ersten Weltkriegs wurde die Anlage zwischenzeitlich das Hauptquartier der Reichswehr, ehe es auch als Lazarett diente. In einem der heute noch zugänglichen Gebäude wurde 1919 die Leiche der ermordeten Rosa Luxemburg versteckt. Nach Kriegsende blieb es eine militärische Sportschule. Auf dem Areal wurden verschiedene Sport- und Turnhallen errichtet. So gab es einen Fechtsaal, eine Schwimmhalle und sogar eine Reithalle. In Wünsdorf bereiteten sich auch die deutschen Teilnehmer an den Olympischen Spielen 1936 in Berlin vor.

In der Folge bauten die Nationalsozialisten die Anlage zu einem riesigen Militärzentrum aus. Die Hauptquartiere des Oberkommandos des Heeres und des Oberkommandos der Wehrmacht wurden in Wünsdorf untergebracht. Dazu entstanden im Umfeld gewaltige Bunker­anlagen, bekannt unter den Namen "Maybach 1" und "Maybach 2". Zudem liefen im modernsten Nachrichtenknotenpunkt und Bunker des Dritten Reichs "Zeppelin" – der sogar vor Atomwaffen sicher gewesen sein soll – die wichtigsten Informationen zusammen. Die ehemalige Infanterieschule wurde in eine Panzer-Truppenschule umfunktioniert. Mit fortschreitender Dauer des Zweiten Weltkrieges wurden aber immer mehr Lazarette benötigt und das Areal in Wünsdorf diente zur Behandlung verwundeter Soldaten.

Sowjets mit militärischer Sperrzone

1945 übernahm die Rote Armee ganz Wünsdorf. Der Großteil der Bunkeranlagen wurde zerstört, um sie für eine militärische Nutzung, wie im Potsdamer Abkommen nach dem Kriegsende festgelegt, unbrauchbar zu machen.

Die meisten der rund 700 Gebäude blieben aber erhalten und wurden ummauert. Diese Sperrzone durfte fortan nur noch von sowjetischen Soldaten betreten werden. Für die Umfahrung waren zu DDR-Zeiten teilweise bis zu 25 Kilometer nötig. Während außerhalb dieses Gebietes noch rund 2500 Wünsdorfer lebten, wuchs im Inneren die Zahl der Streitkräfte auf zwischenzeitlich bis zu 60 000 Sowjets an. Damit war es der größte Garnisonsstandort außerhalb der Sowjetunion.

Aus der Truppenschule wurde schließlich der neue kulturelle Hotspot der Sowjets. Die großen Reit- und Fechtsäle funktionierte man in Theater- und Kinosäle um, aus dem großen Sportplatz wurde ein Exerzierplatz. Der Bahnhof durfte nur noch durch die Armee genutzt werden. Bis zum Abzug 1994 pendelte täglich ein Zug Richtung Moskau. Lenin wurde aufgestellt, und 1970 fügten die Sowjets dem Gebäude ein über die Grenzen hinaus bekanntes Diorama hinzu, das die Schlacht um Berlin und die Besetzung des Reichstages zeigte. Der Rundbau ist mittlerweile einsturzgefährdet und für Besucher nicht mehr zugänglich. Das Diorama wurde nach der Wende nach Russland gebracht.

Nichts mehr los seit 1994

Seit 1994 herrscht gespenstische Ruhe auf dem riesigen Gelände. Nach dem Abzug der Russen verfallen die unzähligen Gebäude zusehends. Im Wald versteckt holt sich die Natur das Schwimmbecken mit den dazu gehörigen Umkleidemöglichkeiten zurück. In der Schwimmhalle hängen die Leinen zur Markierung der Bahnen in der Luft – ohne Wasser. Im großen Theatersaal hat sich der Vorhang seit mehr als 20 Jahren nicht mehr gehoben. Das mächtige Haus der Offiziere steht ebenso leer und wartet auf eine mögliche neue Nutzung.

Plan für ökologische Modellstadt

Pläne für das nur noch von einem Wachschutz gesicherte Areal gab es schon reichlich. Ein Mega-Sportzentrum sollte ebenso entstehen wie ein Weltwirtschaftspark. Auch der Einstieg eines russischen Investors zerschlug sich. In einigen Gebäuden sitzt inzwischen unter anderem das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege.

Doch ein großer Bereich der ehemaligen Garnison verfällt weiter. Die neueste Idee ist der Bau einer klimaneutralen Stadt. Demnach träumen Stadtplaner und Forscher rund um den Berliner Stadtplaner und Architekten Ekhart Hahn von der Eco City Wünsdorf. Sie soll laut der Vorstellung des Projektes im Internet "die weltweit erste ökologische Modellstadt werden und ist als internationale Labor-, Bildungs- und Ausbildungsstadt konzipiert". Die Bewohner dieser besonderen Eco City sollen gleichzeitig Produzenten und Konsumenten sein. "Sie nutzen dazu erneuerbare Energien, lokale Wasser- und Nährstoffkreisläufe, Cradle-to-Cradle-Technologien für langlebige und recyclebare Produkte sowie konsequent nachhaltige Mobilitätslösungen", heißt es auf der Website.

Für eine Umsetzung sind die Initiatoren weiter auf der Suche nach Investoren – bei den Zossener Stadtverordneten stieß das Projekt bislang aber auf wenig Gegenliebe.