Burkhard Keeve

Flatow (MOZ) Nach der umfangreichen Suche mit einem Fährtenhund sowie des Einsatzes eines Hubschraubers ist am Sonntag bei Flatow eine leblose Person von der Polizei entdeckt worden.

Mehrere Zeugen hatten zunächst in der Nähe einen abgestellten Wagen gesehen und sich gewundert, warum dort mehrere persönliche Gegenstände wie eine Brille und ein Telefon herumlagen. "Den Zeugen kam das seltsam vor und sie riefen uns gegen 10 Uhr an", teilte am Sonntag der Dienstgruppenleiter der Oranienburger Inspektion, Mathias Putzalla, auf telefonische Nachfrage mit.

Vor Ort leiteten die Beamten eine umfangreiche Suchaktion ein, da zunächst ein Verbrechen nicht ausgeschlossen werden konnte. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellte sich nach Angaben der Polizei dann heraus, das der Fahrer "bereits seit Sonnabend vermisst wird", so Mathias Putzalla. Nach dem Einsatz des Fährtenhundes und des Polizeihubschraubers wurde gegen 12.40 Uhr schließlich in der Nähe eine leblose, männliche Person entdeckt.

Die Polizei geht davon aus, das es sich um den seit Sonnabend Vermissten handelt. Nach derzeitigen Erkenntnisstand geht die Polizei nicht von einem Gewaltverbrechen aus, "ein Fremdeinwirken sei derzeit nicht zu erkennen", so Putzalla. Bei dem Toten handelt es sich um einen 44-jährigen Mann aus dem Bereich Potsdam.

In der Regel berichten wir nicht über Selbsttötungen oder Suizidversuche – außer die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Sollten Sie selbst das Gefühl haben, dass Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Unter der kostenlosen Rufnummer 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die Ihnen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können. Weitere Hilfsangebote gibt es bei der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.