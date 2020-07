René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (MOZ) Zum zweiten Mal innerhalb von vier Wochen kam es Sonnabend im Bahnhof von Frankfurt (Oder) zu Rauchentwicklung in einem Triebwagen eines Regionalexpresszuges.

Gegen 10 Uhr war die Frankfurter Feuerwehr alarmiert worden, die den entstehenden Brand am Gleis jedoch schnell unter Kontrolle hatte. Menschen wurden nicht verletzt. Die Lok fuhr später weiter auf das freie Bahnhofsgelände und wurde dann vorübergehend dort abgestellt. Gegen 11.30 Uhr rückte die Feuerwehr – bis auf einen Mann für die Brandwache – wieder ab.

Zuletzt war es am 7. Juni zu einer Rauchentwicklung in einem Fahrmotor am Bahnhof in Frankfurt (Oder) gekommen. Auch damals kamen keine Personen zu Schaden.