Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Stadtverwaltung hat am Sonnabend, 4. Juli, über eine weitere Corona-Neuinfektion in Frankfurt (Oder) informiert. Es handelt sich um den 33. laborbestätigten Covid-19-Fall seit Beginn der Pandemie.

31 der Betroffenen sind inzwischen wieder gesund, es gibt also derzeit zwei aktive Infektionen in der Stadt, nachdem am Donnerstag ein weiterer Genesener dazugekommen war. Zurzeit befinden sich insgesamt sechs Frankfurterinnen und Frankfurter in häuslicher Isolation.

In Brandenburg registrierte das Gesundheitsministerium zwischen Freitag bis Sonntag 19 Neuinfektion, die Zahl der aktiven Fälle stieg wieder auf 110 an. Insgesamt wurden landesweit seit Februar 3 488 Corona-Fälle gezählt, darunter 216 in Märkisch-Oderland und 144 in Oder-Spree. 172 Menschen starben in Brandenburg bisher an den Folgen der Infektionskrankheit.

