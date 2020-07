Peter Buske

Rheinsberg (MOZ) Der Blick in den regenschwangeren Himmel verheißt nichts Gutes. Würde der Liederabend-Auftakt zum "Musiksommer Rheinsberg 2020" im Schlosshof stattfinden oder ins Schlosstheater ausweichen? Freiluftig können es statt der üblichen 500 Besucher lediglich 150 sein. Ähnlich geschrumpft auch die Sitzmöglichkeiten im geschlossenen Raum: von 300 Plätzen auf rund achtzig. Die Crux: mit einem Hofticket der Kategorie I hat man bei Regen einen Sitzanspruch im Theater, dagegen darf Ticket-II-Inhaber nicht hinein und erhält seinen Kaufpreis erstattet. Nicht schön, aber leider nicht zu ändern. Wobei: Selbst bei besten Freiluftverhältnissen dürfte die Intimität eines Liederabends besser in einem akustisch guten Raum als Open Air zu voller Wirkung gelangen – oder?

"Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß was ich leide", klagt Goethes gedankenlyrisches Lied der Mignon aus dem Roman "Wilhelm Meisters Lehrjahre", "allein und abgetrennt von aller Freude." Dem einen mag es aktuell die verweigerte Aussicht auf einen Trockenplatz sein, dem anderen die gegenwärtig schwer mögliche Reise ins "Land, wo die Zitronen blüh’n". Von alledem weiß auch Ludwig van Beethoven in einigen Liedern zu künden. Wobei es ihm besonders die Mignon angetan hat, denn er komponiert sie gleich vierfach, in unterschiedlichen Tonarten und Stimmungen.

Als Tribut an das nunmehr auf 2021 verschobene "Fest für Beethoven" singt die griechische Mezzosopranistin Martha Sortiriou auch von vertonten Empfindungen "An den fernen Geliebten". Sie entspricht mit ihrer einnehmenden, dunkel timbrierten, fülligen Mittellage und ihrem ausdrucksschlichten Vortrag den Erfordernissen sinnerfüllenden Liedersingens. Kurzum: Sie weiß im jedem Moment, wovon sie singt! In den Leidens-Variationen offenbart sie schwerblütige, hoffnungsfrohe, nachdenkliche und fordernde Seiten ein und derselben (Seele-)Medaille. Wunder gibt es immer wieder!

Zur gestalterischen Hochform läuft sie in Robert Schumanns Liederzyklus "Frauenliebe und -leben" op. 42 auf, wobei sie jedes der acht Gesänge als ein lyrisches Ich auffasst. Dabei weiß sie das Wort auf rechte Weise zu deuten, differenziert zu gestalten und das Ganze als einen poetischen Liebesroman zu erzählen: von himmlischer erster Liebe ("Seit ich ihn gesehen") über Heirat ("Du Ring an meinem Finger") bis zum ergreifend vorgetragenem Tod des Gatten ("Nun hast du mir den ersten Schmerz getan"). Als mitgestaltende, einfühlsame und gefühlsverstärkende Partnerin erweist sich die Pianistin Katharina Hinz. Nicht weniger anpassungsfähig zeigt sie sich beim rhythmischen Feuerwerk von "Sieben spanischen Volksliedern", von Manuel de Falla arrangiert und stimmlich wie pianistisch effektvoll vorgetragen.

Bei Robert Schumanns Liederzyklus "Dichterliebe" op. 48, einer Seelenreise ins Innere eines Mannes, prallen die widersprüchlichsten Gefühlsfacetten nicht weniger heftig aufeinander. Auch hier erweist sich jede Vertonung als eine brennglasgleiche Seelenminiatur, textverständlich und prononciert vom amerikanischen Bariton Zachary Wilson vorgetragen. Die Pianistin liefert faszinierende Stimmungsbilder hinzu.

Zu weiteren wochenendlichen Vergnügungen bis zum 9. August gehören noch drei Liederabende (mit doppeltem Sängeraufgebot), zwei Serenadenkonzerte und mehrere moderierte Vorführungen von Opernverfilmungen berühmter Regisseure wie Walter Felsenstein ("Fidelio"), Franco Zeffirelli ("La Traviata"), Joachim Herz ("Fliegender Holländer"). Nicht verpassen sollte man auch den Besuch der Ausstellung "Theaterdonner und Himmelslicht" im Schlosstheater, die in den Maschinenraum der Theaterillusionen blicken lässt (Di bis Mo 11 bis 17 Uhr). Auf nach Rheinsberg!