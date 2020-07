Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Aktuell stagnieren die Preise für gebrauchte Häuser in Häuser. Doch das Interesse nach Grundbesitz steigt deutlich an.

Der Immobilienmarkt in Oberhavel zeigt sich auch in der Corona-Krise robust. Doch im vergangenen Jahr sind die Preise für Eigenheime, Häuser und Baugrundstücke noch leicht gestiegen. 2020 zeigt sich ein wenig anderes Bild. Die Preise stagnieren, nur für Baugrundstücke muss in manchen Regionen mehr bezahlt werden. Aktuell kostet beispielsweise ein gebrauchtes Einfamilienhaus in Oranienburg durchschnittlich 200 000 Euro. Das ist das Ergebnis der Studie "LBS Markt für Immobilien 2020", die jetzt vorgestellt wurde. Landesbausparkassen-Gebietsleiter Jens Heufelder hat an der bundesweiten Preisübersicht mitgewirkt. Er geht davon aus, dass Corona und die Folgen weitere Preisschübe verhindern. "Die Nachfrage nach Wohneigentum wird aber weiter anziehen, darum rechne ich auch nicht mit einem Preisverfall", so Heufelder.

Reihenhäuser aus zweiter Hand liegen in Oranienburg bei 150 000 Euro. Wer einen Neubau in der Kreiststadt plant, zahlt für erschlossenes Bauland durchschnittlich 150 Euro pro Quadratmeter. Das sind rund 25 Prozent mehr als im Vorjahr. "Je nach Lage liegen die Preise zwischen 100 Euro und 180 Euro", so Heufelder. Für ein neues Reihenhaus müssen insgesamt 190 000 Euro aufgebracht werden. Der "LBS Markt für Wohnimmobilien" liefert auch Daten für das Segment der Eigentumswohnungen. In Oranienburg kostet eine gebrauchte Eigentumswohnung mit 80 Quadratmetern durchschnittlich 112 000 Euro – das entspricht einem Quadratmeterpreis von 1 400 Euro. Es liegen auch LBS-Daten für Hennigsdorf, Hohen Neuendorf, Glienicke, Oberkrämer und das Mühlenbecker Land vor.

Die höchsten Preise werden dabei für gebrauchte Eigenheime in Hennigsdorf aufgerufen. Im Durchschnitt werden dafür 250 000 Euro verlangt. Wer eine neue Eigentumswohnung kaufen wollte, musste demnach in Hohen Neuendorf am meisten bezahlen. Pro Quadratmeter war der Kunde im Durchschnitt mit 2 775 Euro dabei.

