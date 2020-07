Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die von der Zoll-Razzia betroffenen Geschäfte in Eisenhüttenstadt und Fürstenwalde dürfen weiterhin geöffnet sein. In der vergangenen Woche hatten Zollfahnder neben Privatwohnungen auch einen Shisha-Shop und einen Spätkaufladen in der Spreestadt sowie einen noch relativ jungen Einkaufsladen im Stadtzentrum der Stahlstadt durchsucht.

Die Aktion in Eisenhüttenstadt, die gegen 6 Uhr durchgeführt wurde, war vergleichsweise unauffällig, erklärte Armin Hoffmann, Sprecher der Zollfahndung Berlin-Brandenburg. In Fürstenwalde waren ihm zufolge aus Sicherheitsgründen weit mehr Beamte im Einsatz. Unterstützt wurden die Zollfahnder durch Kräfte des Hauptzollamtes Potsdam und der Landespolizei Brandenburg. Mehr als 150 Einsatzkräfte und zwei Spürhunde waren eingebunden. In Eisenhüttenstadt seien unversteuerte Zigaretten und Wasserpfeifentabak sichergestellt worden. Medikamente und Uhren hingegen wurden neben den Tabakwaren ausschließlich in Fürstenwalde gefunden.Weil es sich ansonsten um völlig legale Läden handele, dürften diese auch weiterhin geöffnet haben, sagte Hoffmann.

Mit der Aktion konnte der Zoll eine Hehlerbande zerschlagen, die aus aus fünf Syrern und einem deutschen Handlanger bestand. Die Syrer hielten sich bereits längere Zeit in der Bundesrepublik auf. Zwei Personen, der Kopf der Bande und der Handlanger, beide aus Fürstenwalde, befinden sich in Untersuchungshaft.