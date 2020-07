Uwe Wuttke

Berlin (MOZ) Es ist gekommen, wie es eigentlich alle erwartet haben, und war doch ganz anders als sonst. Der FC Bayern strebt weiter dem Triple entgegen. Nach der 30. Meisterschaft folgte nun der 20. Pokalsieg und der Triumph in der Champions League erscheint für die Münchener auch angesichts der Leistung von Sonnabend nicht unrealistisch. Selbst, wenn die Konkurrenz aus Manchester, Barcelona und Turin über mehr Qualität als Bayer Leverkusen verfügt.

Der Pokalerfolg unterstrich überdeutlich, die Ausnahmestellung hierzulande. Trainer Hansi Flick hat es geschafft, aus einer Vielzahl von Einzelkönnern ein homogenes Team zu formen. Das ist wie die Raupe Nimmersatt, nur bleibt es trotz wiederkehrender Erfolge, immer hungrig, will jedes Spiel gewinnen. Und es besitzt einen Spieler, der alles entscheiden kann – Robert Lewandowski. Leverkusen war in zweite Hälfte dran an der Wende, aber während der Pole aus dem Nichts zwei Tore schoss, trat Kevin Volland mehrfach über den Ball. Leverkusen bleibt halt Vizekusen.

In die Geschichte wird dieses Finale aber nicht als 13. Double der Bayern eingehen, sondern weil es das erste – und hoffentlich auch letzte war–, das ohne Fans stattfand. Wer einmal bei einem Pokal-Endspiel live im Olympiastadion saß diese fantastische Atmosphäre – auch in der Stadt vor und nach dem Spiel –, genossen hat, den kann auch ein sportlich ansprechendes Finale nicht trösten – denn alles ist einfach nur trist.