BRAWO

Brandenburg an der Havel Der schlaue Johnny erblickte Ende 2018 das Licht der Welt und zeigt sich im Tierheim sowohl zu Menschen als auch zu Artgenossen freundlich und sozial kompetent. Als klassischer Jungspund in der Rüpelphase ist Johnny verspielt und möchte sich noch erproben. Er will und muss gefördert und gefordert werden. Im Rahmen seines Tierheimaufenthaltes zeigt er sich durchaus schlau und gelehrig.

Gesucht werden für Johnny konsequente und gleichwohl liebevolle Menschen, die dem stürmischen Mischling durch artgerechte körperliche und geistige Auslastung zu Ruhe und Ausgeglichenheit verhelfen. Leider hat Johnny nie gelernt allein zu bleiben und sich auf seine Menschen zu verlassen. Diesen Stress quittiert er in Abwesenheit der Zweibeiner mit Zerstörung und Markieren – ein Verhalten an dem auch seine neue Familie mit Ruhe, Geduld und kompetenter Unterstützung arbeiten muss.

Der Besuch einer guten Hundeschule wird zur Vertragsauflage.

Johnny ist gechipt und geimpft.

Tierheim Caaßmannstraße:

03381/304140