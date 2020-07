Einiges los war am Sonnabend beim City-Flohmarkt in der Karl-Marx-Straße in Frankfurt (Oder). Das herrliche Wetter nutzten viele Frankfurter zum Schlendern, Schmökern und Spazieren. Im Herbst 2019 hatte in der Magistrale zuletzt ein Trödelmarkt stattgefunden. © Foto: René Matschkowiak

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) Mit dem City-Flohmarkt gab es am Sonnabend, 4. Juli, erstmals seit dem Corona-Lockdown wieder eine größere Veranstaltung in der Innenstadt von Frankfurt (Oder).

"Seit sich herum gesprochen hat, dass wieder ein Flohmarkt in der Karl-Marx-Straße stattfindet, sind die Anmeldezahlen deutlich gestiegen, vor allem in den vergangenen Tagen", erzählt Sina Pretzel von der Messe- und Veranstaltungs GmbH. Bei ihr kommen die Anrufe all jener an, die mitmachen wollen. Und dazu gehören am Sonnabend in der Karl-Marx-Straße nicht nur die "üblichen Verdächtigen", sondern auch einige Neueinsteiger.

Gleich am Anfang auf der westlichen Seite der Magistrale steht Somphong Büchler zusammen mit Elke Lipkowski. Sie verkaufen Selbstgenähtes. "In Steinhöfel gibt es seit letztem Jahr einen Handarbeitskreis", erzählen sie. Um all ihre bunten Stofffiguren und die anderen kreativen Stücke an den Mann oder die Frau zu bringen, wollten sie auf Flohmärkten ihren Stand aufbauen. Das jedenfalls war der Plan vom vergangenen Jahr, der aber nun – bedingt durch Corona – einige Zeit in der Schublade verbleiben musste. Nun hoffen sie aber auf gute Umsätze. Den Erlös wollen die Damen für neue Stoffe, aber auch für Kaffee und Kuchen einsetzen, erzählen sie und lachen. Schließlich gehe es ihnen nicht nur ums Nähen, sondern auch um das Beisammensein.

Ganz am anderen Ende hat Tabea Ballaschke mit ihren Kindern Alina und Aidan ihren Stand aufgebaut. Kindersachen sind hier hauptsächlich im Angebot. "Wir haben die Corona-Zeit genutzt, um auszuräumen", erzählt die Frankfurterin. Zwar ging das Arbeitsleben normal weiter, aber die Kinder hatten keine Wettkämpfe am Wochenende, und allein das habe einige Tage an zusätzlicher Freizeit beschert. Der 13-jährige Aidan ist Leichtathlet, seine Schwester Alina übt sich im Judo. Traurig darüber, dass ihre Sachen hier verkauft werden, sind die beiden Kinder nicht. Die Neunjährige hat vielmehr großen Spaß an der Buchhaltung. Auf ihrem Block notiert sie akribisch jeden Verkauf. Und davon gibt es viele.

Ebenso wie bei Liane Adrian und ihrer Tochter Celine – wobei die Tochter hier schon 21 Jahre alt ist. Markenschuhe haben sie im Angebot, aber auch Polly-Pocket Figuren. "Da freuen sich viele darüber", lacht Celine. Vermutlich, weil da bei vielen Kindheitserinnerungen dran hängen. Die Minifiguren waren schließlich mal ein echter Renner in vielen Mädchen-Kinderzimmern.

Der Veranstaltungsverantwortliche der MuV, Robert Reuter, freut sich jedenfalls, dass endlich wieder eine Veranstaltung in der Karl-Marx-Straße stattfinden kann. Auch in den nächsten Monaten soll es wieder Flohmärkte geben. "Uns sind durch die Situation vier große Veranstaltungen abgesagt worden", erzählt er – darunter auch das Hansestadtfest, das am nächsten Wochenende hätte stattfinden sollen. "Das schmerzt natürlich, weil ich den Job wirklich gern mache."

Keine Kirmes im September

Als Ausgleich hatte die MuV für das erste September-Wochenende eine größere Veranstaltung geplant. Mit Kirmes und allem. Aber auch die kann schlussendlich nicht stattfinden. Als Tribut an die Zeit wurden auf dem Flohmarkt die Stände weiter auseinander gestellt. "Es sind zwar noch nicht so viele Gäste wie sonst hier, aber der Markt ist gut besucht", freut sich Robert Reuter.

Auch Maria Reimann aus Booßen geht es so. Sie gehört zu den Stammhändlerinnen. Immer an derselben Stelle steht sie. Auch während der vergangenen Monate wuchs ihr Warenbestand, der nun endlich unter das Volk muss. "Die Menschen kennen mich und bringen öfter mal etwas vorbei", plaudert sie. Auch für sie ist es eine Wohltat und ein Schritt zurück in die Normalität, beim City-Flohmarkt wieder hinter ihrem gefüllten Tisch in der Magistrale zu sitzen. "Es ist eigentlich so wie sonst auch", sagt sie.

Die nächsten Flohmärkte in der Magistrale sind für den 1. August, 5. September, 19. September und 10. Oktober geplant. Anmeldung unter 0335/4010-409 oder an s.prietzel@muv-ffo.de.