Ingo Mikat

Neuhardenberg, Seelow Leute treffen, reden, grillen und chillen, das ist in Coronazeiten schon etwas Besonderes. Zum 5. Neuhardenberger Hoffest ging das alles – mit gebotener Vorsicht, ohne Umarmen oder Händeschütteln – aber mit viel guter Laune.

Die Gastgeber, die CDU-Landtagsabgeordnete Kristy Augustin, die zugleich den 5. Jahrestag der Eröffnung ihres Bürgerbüros beging, Vermieter des Gewerbehofes, Uwe Hädicke und der Inhaber der Firma "handgeformt", Karsten Blättermann, konnten sich über viele Gäste freuen. Unter ihnen Geschäftsleute, Einwohner Neuhardenbergs sowie Vertreter aus Verwaltung und Politik der Region, wie Vize-Landrat Friedemann Hanke (CDU), Seelows Bürgermeister Jörg Schröder und der Vorsitzende der Seelower Stadtverordnetenversammlung Wolfgang Heinze (Linke).

Kristy Augustin machte den Festbesuchern in ihrer Begüßungsrede ein Gesprächsangebot: Nach den ersten Lockerungen der Corona-Schutzvorschriften stehe sie wieder verstärkt für Begegnungen und Diskussionsrunden – auch in gemütlichem Rahmen – zu Verfügung. Telefon- und Videokonferenzen könnten den direkten Dialog nicht wirklich ersetzen, so Augustin. Sie bot an: "Ich möchte Ihre Meinung zu aktuellen Fragen hören."

Bitte: Geld in der Region lassen

Uwe Hädicke erinnerte an die in Coronazeiten besonders wichtige und vielfach gezeigte Solidarität in der Gesellschaft und auch unter regionalen Firmen. An die Einwohner Ostbrandenburgs gewandt, appellierte er: "Bitte geben Sie das Geld, das Sie haben, verstärkt regional aus!"

In den Gesprächen stand an den Festtischen dann oft der Austausch darüber im Mittelpunkt, wie man die Lockdown-Zeit erlebt hat. Vielen Unternehmern und Gewerbetreibenden brachten die Einschränkungen herbe Einnahmeverluste, anderen bescherten sie aber zusätzliche Aufträge. Einmütig lobten die Gäste die, wie es immer wieder hieß, unbürokratisch und schnell ausgezahlten Corona-Hilfen. Uwe Hädicke berichtete, dass auf dem Flugplatz Neuhardenberg Ausfälle von Events für Umsatzverluste sorgten. Andererseits konnte durch verstärkte Akquise die Sparte Geschäftsflieger wachsen. Zur Beschäftigung von Arbeitskräften zog das Unternehmen Internetprojekte vor und half örtlichen Unternehmern mit Aufträgen.

Die Sportfrauen des Neuhardenberger Carneval Klubs konnten sich über die Bereitstellung eines 2500 Quadratmeter großen Flugzeughangers freuen. Das ermöglichte die Einhaltung der Abstandsvorschriften.

Heiko und Dietmar Palm vom REWE-Markt Neuhardenberg berichteten von der Einsatzbereitschaft ihrer Mitarbeiter in Coronazeiten. Bei zeitweise knappen Artikeln schritten sie im Interesse ihrer Kundschaft auch gegen Hamsterkäufe ein.

Von Arbeit ohne Ende berichtete Klaus Emmerlich von der Firma Haus und Hof. Ulrike Heidemann, Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes Bad Freienwalde, erlebte den Coronabeginn als Mitarbeiterin in einem Planungsbüro, Mutter von drei Kindern und Ehefrau eines Arztes. Homeschooling, die Festlegung eines gesunden Maßes der täglichen Aufgaben und die Neuorganisation der kommunalpolitischen Arbeit erwiesen sich als sehr anstrengend. Durch ihren Mann nahm sie zudem lebhaft Anteil an den medizinischen Anforderungen der Pandemie. Ihr Fazit: "Wir müssen noch viel mehr in neue Medien und die Befähigung zu ihrer Nutzung investieren." Das beträfe Unternehmen und Schulen gleichermaßen.

Karsten Blättermann von "handgeformt" hat Coronahilfe beantragt. Der Laden der Firma in Neuhardenberg musste schließen. Inzwischen verzeichnet das Unternehmen mit seinem Angebot handgefertigter Fliesen und Böden jedoch sogar mehr Aufträge als vor Beginn der Krise. Zusätzlich richtet der Unternehmer gegenwärtig in ehemaligen Flugzeughangern auf dem Flugplatz eine Produktion von Terrakotta-Nistkästen ein. Besonders hart traf der Lockdown Ina Grimm. Sie eröffnete am 1. März ihr Kosmetikstudio und musste es am 15. März wieder schließen.

Zum Höhepunkt des 5. Hoffestes gestaltete sich am Abend die Versteigerung von zehn, für Kristy Augustin von Winfried Haag hergestellten Liegestühlen. Die Aktion erbrachte 655 Euro, die Ilona Langer vom Tierschutzverein Seelow entgegennahm.