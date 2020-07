Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Drei weitere Personen in Neuruppin sind vermutlich mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus Testergebnissen hervor, die Kreissprecher Alexander von Uleniecki am Sonntag mitgeteilt hat. Nachdem in der vergangenen Woche an der Neuruppiner Kita Miteinander ein Kind und zwei Mitarbeiter positiv getestet worden waren, hatte das Gesundheitsamt deren Kontakte ermittelt und die Belegschaft sowie alle Kitakinder und deren häusliches Umfeld getestet.

Bei den insgesamt 51 Tests ist laut Uleniecki ein weiteres Kind positiv getestet worden. Zudem gelten auch zwei Erwachsene nun als infiziert. Ein Mann aus Neuruppin war positiv getestet worden. Bei seiner Frau war der Test nicht eindeutig ausgefallen. Jedoch zeige sie die typischen Symptome einer Covid-19-Erkrankung, so von Uleniecki. Da die Kinder des Paares negativ getestet wurden, wird aktuell davon ausgegangen dass es sich bei dem positiven Test um einen Zufallsbefund handele, und sich die Familie nicht in der Kita angesteckt habe.

Derzeit wird nun weiter nach möglichen Kontaktpersonen ermittelt. Zudem sind mehrere häusliche Isolationen angeordnet worden, so der Kreissprecher. Insgesamt liege die Zahl der seit Beginn der Pandemie im Landkreis Erkrankten damit bei 92 Personen.