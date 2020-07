Kai-Uwe Krakau

Bernau (MOZ) Die Plakate und Banner sind unmissverständlich. "Solidarität statt Ausgrenzung" ist dort zu lesen. Oder auch " Alle sind Ausländer – überall". Auf einem Liegestuhl steht der Satz "Schöner leben ohne Nazis" . Der Bahnhofsvorplatz in Bernau ist am Sonnabendnachmittag von zahlreichen Menschen bevölkert.

Das Netzwerk für Tolerenz Bernau hatte unter dem Motto "Menschlichkeit kennt keine Alternative" zu Kundgebung, Picknick und Gesprächen für eine offene Gesellschaft eingeladen. Rund 100 Menschen dürften dem Aufruf gefolgt sein, darunter viele Jugendliche. Die politischen Parteien zeigen ebenfalls Flagge. Die Linken sind dabei, aber auch Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen halten ein Transparent in die Höhe. Mitglieder der Bernauer Stadtverordnetenversammlung wie Elke Keil (SPD), Dagmar Enkelmann und Dominik Rabe (beide Linke) unterhalten sich mit anderen Teilnehmern.

"Wir brauchen keinen Hass, keine Hetze und auch keine Verschwörungstheorien", sagt Dieter Gadischke. Und er zitierte den Dalai Lama: "Wir können uns nur selbst helfen, wenn wir anderen helfen." Gadischke erinnert auch an Gert Schramm. Der schwarze Deutsche hatte das KZ Buchenwald überlebt und danach sein Leben lang gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Intoleranz gekämpft. Geboren wurde Schramm, der zuletzt in Eberswalde lebte und vor vier Jahren starb, in Erfurt. Dort wohnte er am Nettelbeckufer, benannt nach einem ausdrücklichen Befürworter des deutschen Kolonialismus. "Es gibt eine Initiative, die Straße nach Gert Schramm zu benennen", berichtet Gadischke. Diejenigen, die das unterstützen wollen, konnten sich in eine entsprechende Liste eintragen.

Aber auch praktische Solidarität wurde auf dem Bahnhofsvorplatz geübt – und zwar über eine "App". Das steht für "Ausgleichen – praktisch, privat". Wer genügend Geld hat, konnte etwas davon in eine "App-Kiste" stecken. Menschen, denen es nicht so gut geht, warfen einfach einen kleinen Zettel mit ihrem Namen und der IBAN-Nummer hinein. Eine Hälfte des eingesammelten Geldes soll bedürftigen Menschen aus der Region zugute kommen. Der restliche Betrag wird auf drei Initiativen aufgeteilt: "Barnim für alle", "Women in exile" sowie "pro Asyl".

Bunt und solidarisch sollte der Platz gestaltet werden und das wurde er auch. Es gab Redebeiträge, Künstler traten auf und wer wollte, konnte mit Spraydose oder Pinsel kreativ sein. "Ich möchte ein Zeichen gegen Rechtsradikalismus setzen", sagt Pauline. "Die AfD darf keinen Platz in Bernau haben", ergänzt Stefanie.

Die Partei hatte sich in die hinterste Ecke des Bahnhofsvorplatzes zurückgezogen. Lediglich ein paar Mitglieder und Sympathisanten waren zur angekündigten Kundgebung aus der Reihe "Merkel muss weg – Gemeinsam für Deutschland" gekommen. Mehrere auf dem Platz aufgestellte Polizeifahrzeuge sowie zahlreiche Beamte trennten die Teilnehmer beider Kundgebungen voneinander.