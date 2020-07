Manja Wilde

Steinhöfel (MOZ) Ein Foto mit der Bürgermeisterin. Das nächste Foto mit Tochter, Enkelin und Pater Theo. Mal sitzt Anna Braun auf dem Sessel, mal auf dem Stuhl – geduldig wechselt sie die Plätze und lächelt in die Kamera. Dass die Steinhöfelerin gerade ihren 109. Geburtstag feiert, ist ihr nicht anzumerken.

Es ist Sonntagvormittag und in der hellen Wohnung stehen Erdbeer-Creme-Torte, Frankfurter Kranz und belegte Brötchen auf einem großen Tisch. Dass der Ehrentag zu Hause begangen wird, war so nicht geplant. "Eigentlich wollten wir erst in die Kirche, dann Mittag essen und später im Amtshaus feiern", sagt Brigitte Fromme, 61, Enkelin von Anna Braun. Corona durchkreuzte das Programm. Auch wenn nun alles im gewohnten Umfeld stattfindet, ist Anna Braun aufgeregt. "Ich konnte die Nacht gar nicht schlafen", gesteht sie.

Die Seniorin lebt mit ihrer Tochter Therese Otremba zusammen und ist noch erstaunlich fit. Jeden Morgen ist sie ab 7 Uhr auf den Beinen. Nach dem Frühstück geht die zierliche Frau in den Garten, setzt sich auf einen Stuhl, genießt die Blumen oder macht ein Nickerchen an der frischen Luft. Die rund 400 Meter bis zu ihrem Lieblingsplatz geht sie gern. "Wenn man sie beim Laufen unterhakt, mag sie das gar nicht", sagt Brigitte Fromme. "Ich kann nicht so langsam gehen", entgegnet Anna Braun entschuldigend.

Ältester Mensch im Amt

Die Steinhöfelerin legt keinen großen Wert auf Hilfsmittel. "Vor neun Jahren hat sie im Krankenhaus einen Rollator bekommen", erinnert sich Therese Otremba. "Den hat sie bis zum Auto genutzt, seitdem steht er im Keller." Auch die Haare wäscht und frisiert sich ihre Mutter allein. Die 84-jährige Tochter schmeißt den Haushalt und kocht. Ein Pflegedienst wird nicht gebraucht. Nach dem ersten Abendfilm, um 21.45 Uhr, geht Anna Braun schlafen.

Sie ist der älteste Mensch im Amt Odervorland. Eine weitere Frau hat ihren 100. Geburtstag auch schon gefeiert, ein Mann hat den runden Ehrentag im Oktober vor sich, teilt Cornelia Wolf aus dem Einwohnermeldeamt mit. "Wir sind stolz, dass es so hochbetagte Menschen bei uns gibt", sagt Steinhöfels Bürgermeisterin Claudia Simon. Ob Anna Braun sogar der älteste Mensch in Brandenburg ist, lässt sich schwer ermitteln. Beim Sozialministerium wird so etwas nicht erfasst, teilt die dortige Pressestelle mit.

Auf jeden Fall ist Anna Braun mehr als doppelt so alt, wie der durchschnittliche Brandenburger. Denn laut der Zahlen des Landesamts für Statistik waren die Menschen Ende 2018 im Schnitt 47,1 Jahre alt – wobei die Frauen mit 48,5 Jahren im Vergleich zu den Männern (45,6) vorn lagen.

"Als ich mitgeteilt habe, dass ich heute zum 109. Geburtstag gehe, habe ich die Zahl sicherheitshalber noch mal als Wort ausgeschrieben", sagt Pater Theo von der Katholischen Kirchgemeinde St. Johannes Baptist aus Fürstenwalde. Er überbringt die Grüße der Gemeinde als Videobotschaft. "Viel Glück und viel Segen", hatten die Mitglieder zuvor eingesungen.

Anna Braun stammt aus Polen. Hunde, Katzen, Hühner und andere Tiere leben auf dem Hof ihrer Eltern. Sie arbeitet dort mit, hilft zudem in einem Invalidenheim, näht Steppdecken, polstert Stühle und erledigt, was eben abfällt. 1971 zieht sie mit ihren Töchtern nach Steinhöfel, weil ein Teil ihrer Familie schon dort wohnt.

Heute hat Anna Braun fünf Enkel, neun Urenkel und einige Ururenkel. Viele leben in der Nähe und haben sich über den Tag verteilt zum Gratulieren angekündigt. Auch Claudia Simon, Ex-Bürgermeisterin Renate Wels und Pater Theo sind schon Stammgäste in der Runde. Für den 110. Geburtstag kündigen sie sich auch gleich an. "Nächstes Jahr kommen wir wieder", sagt Renate Wels, die diesmal in Vertretung von Renate Kliems die Grüße des Seniorenbeirats überbringt.

Gesungener Geburtstagsgruß:http://www.st-johannes.org/pages/gemeindeleben.php