Eckhard Handke

Neuruppin Die Sehnsucht der Partyjünger und Tanzfreudigen der Region, sich nach dem Lockdown wieder für ein paar vergnügliche Stunden zu treffen und zu amüsieren, ist groß. Der Neuruppiner Veranstalter Christina Juhre und sein Team hatten am Sonnabend nach der verordneten Zwangspause eine erste Großveranstaltung auf der etwa 6 000 Quadratmeter großen Wiese zwischen Hangar 312 und 313 gewagt. Pünktlich zu Beginn des Sommernachtstanzes, der nicht, wie erhofft, unterm Sternenhimmel stattfinden konnte, hörte es auf zu regnen. Und die von Juhre vorsorglich verteilten Regenschutzumhänge konnten wieder verstaut werden. Rund 400 Karten waren schon im Vorverkauf weggegangen. Dementsprechend waren schon gegen 21 Uhr rund 250 Partygäste auf dem Gelände und nahmen auf den Bierbänken und leeren Starkstromkabelrollen, die zu Tischen umfunktioniert wurden, Platz. Für tanzbare Musik quer durch alle Stile sorgte Thomas Sagner, alias DJ Tommes, aus Fehrbellin, der schon bei der großen Schlager-Parade im vorigen Sommer aufgelegt hatte. Zu den ersten Tanzpaaren gehörten Elke Leetz und ihr Partner Frank Pötschokat aus Neuruppin. "Für den Sommernachtstanz habe ich extra meine Schicht in der Altenpflege getauscht", gestand sie.

Am Einlass und vor den Getränkeständen waren alle 1,5 Meter Abstandsmarkierungen gekennzeichnet. Juhre selbst und der DJ wiesen per Durchsage auch immer wieder auf die Abstandsregeln hin. Die Besucher hielten sich zumeist daran. Nur bei den Begrüßungen am Einlass waren zuweilen innige Umarmungen und Küsschen zu sehen.

Für den 1. August ist am Hangar 312 der nächste Wiesenflohmarkt geplant.