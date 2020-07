MOZ

Grünheide (MOZ) Dass eine Einfahrt des Parkplatzes an der Badestelle Am Eichbrand gesperrt ist, hat ein 48-jähriger Kia-Fahrer so spät gemerkt, dass er sich versteuerte und gegen den Holzpoller krachte.

"Zwar entstand nur ein geringer Schaden, allerdings könnte es für den Fahrer doch recht teuer werden", teilt die Polizei mit. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten nämlich fest, dass Alkohol im Spiel war. Die Konzentration habe bei 1,06 Promille gelegen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, der Führerschein sichergestellt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Unfall bereits Freitag.