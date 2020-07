Jürgen Rammelt

Rheinsberg Mit einem dritten Gottesdienst hat am Sonntag in der Rheinsberger St. Laurentius-Kirche die Predigtreihe zum Thema "Mystik" ihr Ende gefunden. Nachdem bereits an den vorangegangenen Sonntagen der Gründer des Neuruppiner Dominikanerklosters, Pater Wichmann von Arnstein, und bei einem weiteren Gottesdienst mit dem Landesbischof Christian Stäblein der Liederdichter Gerhard Tersteegen im Mittelpunkt der Predigten standen, ging es diesmal um die französische Philosophin und Mystikerin Simone Weil (1909 bis 1943).

Besuch aus Heiligengrabe

Dazu hatte sich Rheinsbergs Pfarrer Christoph Römhild die Äbtissin des Klosters Heiligengrabe, Dr. Erika Schweitzer, eingeladen. Auch diesmal waren mehr als 30 Besucher unter Einhaltung der Corona-Bestimmungen in die St.-Laurentius-Kirche gekommen, um in der Predigt zu erfahren, was Mystik und Gottesglaube miteinander verbindet.

Eröffnet wurde der Gottesdienst mit einem Choral von Johann Sebastian Bach, virtuos gespielt von Rheinsbergs Kantorin Juliane Felsch-Grunow. Dann ergriff Erika Schweizer das Wort, indem sie berichtete, wie sie als gebürtige Paderbornerin mit zwölf Jahren das erste Mal etwas über die Stadt Rheinsberg erfuhr. "Es war der Film "Rheinsberg", den ich mir mit meiner Mutter anschauen durfte", verriet sie den Besuchern des Gottesdienstes.

Lange mit Weil beschäftigt

Nach dem Abitur studierte Erika Schweizer Theologie, wurde evangelische Pastorin und promovierte über das Leben von Simone Weil, die sich als Dozentin, Lehrerin und Sozialrevolutionärin politisch und sozial stark engagierte. Schweizer berichtete, dass sie seit Januar 2016 Äbtissin in Heiligengrabe ist, nachdem sie vorher etliche Jahre als evangelische Seelsorgerin in Münster tätig war.

Nach einer Lesung und einem weiteren Musikstück ging es dann in der Predigt ausschließlich um Simone Weil und deren viel zu kurzes, aber bewegtes Leben. Schweizer zitierte aus Briefen und einem Essay von Heinrich Böll und erklärte, wie die Französin, die 1943 starb, zur Mystikerin wurde. Aber es ging auch um den "Sonnengesang" des Franz von Assisi und das spirituelle Verhältnis von Weil zum Heiligen Franziskus.

Als musikalische Höhepunkte erklangen zwei Lieder von Edith Piaf – "La vie en rose" und "Paris", gespielt auf dem E-Piano und gesungen von Juliane Felsch-Grunow, bevor nach dem "Vaterunser", den Abkündigungen und dem Segen der Gottesdienst zu Ende ging.