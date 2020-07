Mit Glitzerjäckchen und im Poncho: Tobias Morgenstern und Haiko Pieplow (r.) bei der Saisoneröffnung im Theater am Rand in Zollbrücke. © Foto: Wolfgang Rakitin

Neustart mit Meditation, Konzert im neuen Format, mit eigenen Regeln und zum Nachdenken im Theater am Rand in Zollbrücke. Sten Nadolny las am Eröffnungswochenende im Theater am Rand. Diesmal vor Publikum und nicht wie im Mai vor leeren Rängen. © Foto: Wolfgang Rakitin

Nadja Voigt

Zollbrücke (MOZ) Ein Konzert im neuen Format, mit eigenen Regeln und zum Nachdenken hatte Tobias Morgenstern versprochen.

Und sein Versprechen hielt der Intendant des Theaters am Rand in Zollbrücke: Im nach allen Seiten weit geöffneten Theater präsentierte er am Samstagabend gemeinsam mit Haiko Pieplow ein meditatives Klangerlebnis mit Videosequenzen. Rund um den Räucherofen. Pieplow – mal als Qi-Gong-Meister, mal als Schamane aus den Anden gewandet – führte durch die Meditation und das Ritual. Bereitwillig und ein bisschen als hätten sie darauf gewartet, erhoben sich die Zuschauer von ihren Bänken, um sich in fließenden Bewegungen zu ergehen. Oder ihre schlechten Gedanken im Rauch aufgehen zu sehen. "Hört auf zu denken", forderte Pieplow bei den Qi-Gong-Übungen. Während Tobias Morgenstern zwei Stunden am Klavier improvisierte. An anderer Stelle wollten Pieplow und Morgenstern jedoch sehr wohl zum Nachdenken anstoßen: Denn das Konzert griff sehr bewusst die aktuelle Corona-Situation auf. "Wir wollen dem Menschen Mut machen, denn wir sind nicht ohnmächtig", so Heiko Pieplow im Gespräch mit dieser Zeitung hinter den Kulissen. Viren seien Teil der Natur, so der promovierte Bodenkundler. Es brauche eine gesunde Umwelt, einen gesunden Körper und einen klaren Verstand, um solche Situationen gut zu überstehen. Wichtig sei das Nachdenken, das eigenständige und eigenverantwortliche Handeln, so seine Meinung. Am 18. Juli soll eine weitere meditatives Improvisationskonzert das Publikum aus der Reserve locken.

Nadolny liest Altes und Neues

Weniger esoterisch, dafür humoristisch, war die Lesung am Sonntag mit Sten Nadolny. Der Autor der "Entdeckung der Langsamkeit" las dabei aus alten und neuen Werken. Am kommenden Wochenende gehört dann Oberspielleiter und Fernsehstar Thomas Rühmann die Bühne in Zollbrücke. Mit "Sugar Man" und "Fiese Fabeln" knüpft er an den vor Corona geplanten Spielplan des Hauses an. Auch am 25. und 26. Juli wird er mit "Richtige Lieder" sowie "Böse Märchen" auf der Bühne zu sehen und zu hören sein.

Die Geschäftsführerin des Theaters, Almut Undisz, zeigte sich am Sonnabend gerührt von den Rückmeldungen des Publikums. "Wir freuen uns so, dass ihr endlich wieder was macht", zitierte sie den meistgesagten Satz des Abends. Und auch sie und die Mitarbeiter waren froh, wieder regulär Besucher im Theater begrüßen zu können.

Dafür gab es ein ausgeklügeltes Konzept, dass der Pandemie Rechnung trägt. "Die Gäste sind sehr verständnisvoll", sagte Almut Undisz.

Und fand ein passendes Bild: "Das fühlt sich selbst ein bisschen wie eine große Inszenierung an: Wer sitzt wo und mit wem, drinnen oder draußen."

Informationen und Buchung unter www.theateramrand.de