Mit einer Buchpremiere, Ausstellung und Modellbahnanlage wird das Bahnhofsgebäude in Küstrin-Kietz wiederbelebt. Der in Küstrin-Kietz aufgewachsene Paul Rehfeld (l.) startet den Verkauf seines Romans "Grenzbahnhof" im Ort des Geschehens. Britta und Ralf-Tore Fabig aus Lebus erwerben das Buch. Im Hintergrund Lokführer Udo Herrmann aus Kruge. © Foto: Ines Weber-Rath/MOZ

Ines Weber-Rath

Küstrin-Kietz (MOZ) Im Roman heißt Küstrin-Kietz "Kamnitz". Er habe keine juristischen Verwicklungen riskieren wollen, sagt Autor Paul Rehfeld am Sonnabend, bei der Präsentation seines Buches "Grenzbahnhof" im Küstrin-Kietzer Bahnhofsgebäude.

Mit der Buchpremiere und anderen Attraktionen haben die Mitglieder des deutsch-polnischen Geschichts- und Kulturvereins Kietz-Bahnhof / Dworzec Chyza ihren "Kulturbahnhof" eingeweiht. Zweieinhalb Jahre sind seit der Gründung des Vereins vergangen, der sich die Wiedernutzbarmachung des Bahnhofsgebäudes für die Öffentlichkeit auf die Fahnen geschrieben hat.

"Wir haben den Bahnhof stehen lassen", sagt Golzows Amtsdirektor Lothar Ebert am Samstag scherzhaft zum Vereinsvorsitzenden Uwe Bräuning. Tatsächlich lag die Fliegerbombe, die am Tag zuvor entschärft worden war, nur rund 150 Meter entfernt.

Ebert ist nur einer der Ehrengäste, die gekommen sind, um dem rührigen Verein Respekt für das Erreichte zu zollen. Seelows Bürgermeister Jörg Schröder weiß, dass die 16 000 Euro Lottomittel, die der Verein zum Renovieren und Ausstatten eines Teils des alten Bahnhofsgebäudes zur Verfügung hatte, nichts sind im Vergleich zu dem, was die Kreisstadt zum Ausbau ihres Bahnhofsgebäudes bekommt.

Corona hat auch hier gebremst. Eigentlich sollte der Kultur- und Geschichtsbahnhof schon zu Pfingsten eingeweiht werden. "Doch unsere polnischen Freunde sollten unbedingt dabei sein. Und das ging ja bis vor Kurzem nicht", erinnert Bräuning. Sein Stellvertreter Jürgen Danyel spricht bei der Begrüßung der Gäste vom Bahnhof als einem "Symbol des Ortes, das jetzt ins Bewusstsein zurück geholt" werde. Und er kündigt weitere Aktivitäten an: Eine Fotoschau mit Motiven aus den 50-er und 60-er Jahren zum Beispiel und eine Befragung der Kietz-Bewohner, wie sie die Wende und Wiedervereinigung erlebt haben.

Die Erinnerung wird bewahrt

Das wäre ein Anknüpfen an die Ausstellung "Umbruch Ost: Lebenswelten im Wandel" der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, die jetzt in drei Räumen des Bahnhofs zu sehen ist. Und an Paul Rehfelds Buch, in dem der Berliner, der in Küstrin-Kietz geboren und aufgewachsen ist, den Erzählbogen von den 50-er bis in die 90-er Jahre spannt.

Aus dem Erlös des rund 700 Seiten dicken Romans, der zunächst in einer Auflage von 500 Stück gedruckt wurde, unterstütze er den Verein, sagt Rehfeld beim Buchverkauf in der zum Veranstaltungsraum umgestalteten ehemaligen Bahnhofskneipe.

Während kaum 200 Meter entfernt gerade der alte Güter-Grenzbahnhof für einen modernen P&R-Parkplatz abgerissen wird, erhält der Bahnhofsverein die Erinnerung in Miniatur: Benjamin Neidereck (30), in eine Küstrin-Kietzer Eisenbahnerfamilie hinein geboren und von Kindesbeinen an Modellbauer, baut mit dem Kostrzyner Romuald Komorowski gerade eine TT-Anlage nach dem Vorbild des alten Grenzbahnhofs auf.

Der Geschichts- und Kulturbahnhof ist ab sofort samt seinem kleinen Café an den Wochenenden jeweils von 10 bis 16 Uhr geöffnet.