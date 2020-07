Ruth Buder

Fürstenwalde (Freie Autorin) Die Saxophonisten sind an diesem Sonntagvormittag schon über die offenen Fenster bis auf die Frankfurter Straße zu hören. Auch um die Rhythmusgruppe mit Schlagzeugern und Gitarristen sowie die zwei Bläsergruppen zu finden, muss man nur seinem Gehör trauen. Die Musiker von Joe’s Bigband haben sich in der Fürstenwalder Musikschule zum Proben getroffen. Erstmals nach Monaten.

"Anfang des Jahres haben wir zum letzten Mal geprobt. Dann kam Corona", bedauert Joachim Seidler, der 78-jährige Leiter der Band. Jetzt fange das 20-köpfige Ensemble wieder an, sich auf öffentliche Auftritte vorzubereiten. Zwar seien die meisten Veranstaltungen gestrichen worden, aber in Seidlers Kalender stehen noch zwei Auftritte in diesem Jahr: im Weingut Patke in Pillgram am 5. September und beim Jazz-Ball in Fürstenwalde am 30. September. "Das ist wenig, aber darauf hinzuarbeiten, ist für uns schon eine Motivation", sagt Seidler.

Normalerweise gebe es einmal im Monat ein Probenwochenende, für das die Musikschule freundlicherweise die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Die 20 Musiker – viele sind ehemalige Musikschüler und Hobbykünstler – und die zwei Sängerpaare kommen aus dem Frankfurter Raum, aus Potsdam und Berlin. "Ich bin der einzige Fürstenwalder", so Seidler, der seit fast drei Jahrzehnten die Fäden zusammenhält und selbst noch bei den Oldie-Bands "Rettle storks" und "The friends" mitspielt. Besonders freut er sich, wenn seine eigenen Arrangements vertont werden "und sie so klingen, wie ich mir das vorgestellt habe".

Seidler findet, dass einmal im Monat zu proben, eigentlich nicht reicht. Aber noch besser wäre es, wenn die Bigband wieder mehr Auftritte hätte. "Erst in der Öffentlichkeit spielen wir uns richtig rund, wenn die Leute klatschen, schunkeln oder tanzen. Das ist noch mal ganz was ganz anderes als zu proben. Unseren 30. Geburtstag in drei Jahren würden wir gern noch erleben", hofft Joachim Seidler.