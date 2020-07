Janet Neiser

Siehdichum (MOZ) Wenn Mathias Schulze von der Naturparkverwaltung Schlaubetal von den violetten Schönheiten im Schlaubetal spricht, dann kommt er aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Und es fallen Namen wie geflecktes Knabenkraut, Sumpfglanzkraut, Korallenwurz, Rotes Waldvöglein – allesamt wilde Orchideen.

"Wir sind der Naturpark mit den meisten Orchideenarten, und zwar bundesweit. Wir haben 14 Arten, das hat kein anderes Großschutzgebiet. So etwas gibt es nicht noch mal", betont Mathias Schulze, der das Schlaubetal wie seine Westentasche kennt. "Wir unterscheiden zwischen Wald-, Wiesen und Moororchideen. Da sind zum Teil sehr seltene Arten dabei."

Einzigartige Gewächse

Laut dem Experten der Naturparkverwaltung, der schon seit Jahren Orchideen-Wanderungen anbietet, sind die meisten Wiesenarten sehr pflegebedürftig. "Die Wiesen müssen jährlich mindestens einmal gemäht werden, und zwar nach der Blüte, ansonsten wachsen uns die Wiesen zu. Da kommen dann keine Orchideen mehr durch." Ein Albtraum für Mathias Schulze, der Orchideen liebt. Kein Wunder, sind es doch besondere Gewächse: Die Orchidee hat Merkmale, die keine andere Pflanzenfamilie besitzt: Solange sie Knospen trägt, ragt sie nach oben. Blüht sie auf, drehen sich die Blüten um 180 Grad nach unten, heißt es bei "Planet Wissen". Die kleinsten Blüten sind nur einige Millimeter groß, die größten bis zu 20 Zentimeter. Manche blühen nur einen Tag, andere monatelang. Viele Orchideenarten sind bedroht, durch die Abholzung der Regenwälder, durch landwirtschaftliche Nutzung und durch Menschen, die die Pflanzen sammeln. Daher wurden Vorschriften erlassen, die Handel und Export regeln. Inzwischen sind alle Orchideenarten im Anhang des Washingtoner Artenschutz-Übereinkommens aufgeführt.

Auch die Waldorchideen im Schlaubetal sind laut Mathias Schulze rückläufig. Das liege zum Teil an der Naturverjüngung in den Wäldern, wodurch Orchideen zu wenig Licht haben. Zudem hätten sich Pflanzen ausgebreitet, die Orchideen schlicht töten.

Wiesenorchideen sind jedenfalls sehr sensibel, ihr Erhalt setzt eine intensive Pflege voraus. Aus diesem Grund hat die Naturparkverwaltung auf die wertvollsten Wiesen Vertragsschutz gelegt. Das ist bereits vor 15 oder 20 Jahren geschehen. Doch was bedeutet das? Die Naturparkverwaltung hat Partner wie beispielsweise die Lebenshilfe, den Kanusportverband sowie die Agrargenossenschaft Kieselwitz mit im Boot, die bestimmte Vertragsflächen mähen. Auch der Förderverein des Naturparks hat eine Planwiese. Für die Wiesenmahd der Vertragsflächen gibt es Geld vom Land.

Allerdings ist es mit der Mahd nicht getan. "Das Mahdgut muss unbedingt abgefahren werden", betont Mathias Schulze und lobt sofort den "sehr, sehr guten Partner", den man da an der Seite habe. Mit Lutz Garkisch aus Diehlo habe man jemanden, der alles ordnungsgemäß entsorgt, nämlich auf einer Biokompostanlage. "Da sind wir sehr dankbar", sagt er, benennt aber auch ein Problem. "Wenn wir die Wiesen zweimal mähen, dann muss Geld für den Abtransport beantragt werden. Das sei ein großer bürokratischer Aufwand. Doch den nimmt er in Kauf, denn der Erfolg gibt der Naturparkverwaltung recht. "Wir können sehen, dass die Orchideen bleiben und dass ihre Anzahl auf den Wiesen sogar teilweise zunimmt. Auf einer Wiese sei es so gewesen, dass vor noch etwa vier Jahren nur zwei oder vier Orchideen zu finden waren. Im vergangenen Jahr waren es 60, diesmal sogar 80.

Mittlerweile rufen viele Interessenten in der Naturparkverwaltung an. Viele wollen eine Orchideenführung. In diesem Jahr musste sie wegen Covid-19 ausfallen. Nun sind sind die Orchideen verblüht. Aber 2021 will Mathias Schulze definitiv wieder durchs Schlaubetal ziehen und nach den violetten Schönheiten Ausschau halten.