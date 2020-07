Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) In Berlin sind in den vergangenen Tagen 77 Immobilien aus Brandenburg unter den Hammer gekommen – darunter auch eine Kleingartenanlage an der Eberswalder Ackerstraße sowie ein ausgedehntes Waldgrundstück mit mehreren Gebäuden nahe Groß Schönebeck.

Bei 85 000 Euro hieß es für die Fläche um die zum Verein Sankt-Georg gehörende Spartenanlage "zum Dritten". Für 420 000 Euro wechselte das im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin gelegene Waldidyll den Besitzer, teilte die Deutsche Grundstücksauktionen AG nach ihrer diesjährigen Sommerauktion mit. Wer Verkäufer, wer Käufer der als "außergewöhnliche Immobilien" versteigerten Objekte ist, darüber bewahrte das Auktionshaus allerdings Stillschweigen.

Roland Krenz vom Bezirksverband der Kleingärtner Eberswalde und Umgebung zufolge war Eigentümerin der Kleingartenanlage bisher die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Vor Jahren habe die Liegenschaft schon einmal verkauft werden sollen, damals ohne dass sich ein Käufer fand, sagt der Verbandschef. Bei der Auktion nun hätten die Gärtner gern selbst zugeschlagen. "Wir als Bezirksverband haben mitgeboten", sagt Krenz. Auch der Verein Sankt-Georg habe einen Teil der Summe aufbringen wollen. Bei 25 000 Euro lag das Startgebot für das insgesamt knapp 12 000 Quadratmeter große Areal, das Höchstgebot schließlich weit über den Möglichkeiten der Vereinsgärtner.

Genausowenig mithalten konnte offenbar die Stadt. Denn auch aus dem Rathaus heraus wurde bei der Berliner Veranstaltung mitgesteigert, wie Pressesprecher Johan Bodnar auf Nachfrage zu den Besitzverhältnissen berichtet. Interesse an dem Gelände hätte die Kommune gehabt, weil ihr bereits in unmittelbarer Nachbarschaft gelegene Grundstücke gehörten und die Stadt stets daran interessiert sei, eigene Flächen zu erhalten und zu erweitern, so Bodnar. Wem die Anlage nun zufällt, sei aber auch in der Stadtverwaltung nicht bekannt.

Unter den betroffenen Nutzern jedenfalls sei schon vor der Versteigerung die Unruhe groß gewesen, sagt Gärtnerchef Krenz. Nun kochen die Gerüchte hoch und die Sorge der Kleingärtner um ihre Parzellen wächst. Von einem Bauunternehmer aus der Region als Käufer ist die Rede. Was da dran ist? Krenz weiß es nicht. "Ich befürchte, dass hier Eigenheime gebaut werden sollen", sagt er dennoch. Dass der Meistbietende die unerwartet hohe Summe nicht wegen der Pachterträge zahle, sei leicht ausgerechnet. Laut Auktionskatalog fällt für die verpachteten Flächen, zu denen auch zwölf Garagenstellplätze zählen, eine Jahrespacht von rund 1700 Euro netto an. Zwar ist das Areal an der Ackerstraße in Nachbarschaft der Einfamilienhäuser Am Sonnenhang laut Katalog als "Grünfläche mit der Zweckbindung Dauerkleingärten" ausgewiesen. "Aber so ein Plan ist ja nicht dauerhaft festgeschrieben", sagt Krenz.

Offene Fragen dürfte es auch zu der nun ebenfalls veräußerten, nachbarlos im Wald zwischen Groß Schönebeck und Schluft gelegenen 1,6-Hektar-Immobilie geben. Bereits 2019 war das Grundstück mit der Adresse Schlufter Straße 22a/b vergeblich für ein Einstiegsgebot von 400 000 Euro angeboten worden. Ob ein neuer Eigentümer dort wohnen dürfte, war unklar. Nun war der Anfangspreis auf 315 000 Euro gesenkt worden. Inzwischen sichert der Verkäufer das dauernde Wohnrecht an den Wohngebäuden zu. Allerdings steht eine Baugenehmigung für das bis Ende 2018 vermietete Objekt wohl weiter aus.

Neben zwei Wohnhäusern von etwa 1980 befinden sich weitere Gebäude auf dem Gelände, darunter eine kleine Werkhalle von 1911, ein Pumpenhaus sowie ein Garagenkomplex. Vor der Wende soll das Objekt der Wasserwirtschaft im Staatsjagdgebiet gedient haben, von hier aus wurden die Futteräcker für das Wild bewässert. Später gehörte es kurze Zeit zum Wasserverband Liebenwalde. Dann verkaufte es die damalige Kommune an privat, wahrscheinlich unter Wert, wie ein Protagonist dieser Zeit berichtet. Wer der Besitzer war, wer es nun ist, ist im Ortsbeirat unbekannt.

Für die Gartenanlage an der Ackerstraße rechnet Gärtnerchef Krenz damit, dass sich der Besitzer in den nächsten Wochen zu erkennen gibt. "Er wird sich wegen der Pacht bei uns melden."