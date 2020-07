MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Kleine Kino in Frankfurt (Oder) wird in absehbarer Zeit noch keine Vorstellungen zeigen können. Darüber informierte die Vereinsvorsitzende Brigitte Kabel.

Zwar sorgten die Lockerungen der Corona-Beschränkungen für einen vorsichtigen Wiederbeginn kultureller Aktivitäten – Bibliotheken und Museen sind geöffnet, und auch einige Kinos in Brandenburg nehmen den Spielbetrieb wieder auf. "Allerdings bleiben die strengen Auflagen für den Gesundheitsschutz weiterhin bestehen: Abstandsregelung, Maskenpflicht, Desinfektion, Führung von Besucherlisten. Mit unseren ehrenamtlichen Kräften sehen wir vorerst keine Möglichkeit, all diesen Regeln gerecht zu werden", erklärt Brigitte Kabel. "Außerdem ist die Freude an unserer Arbeit – einem interessierten und verständnisvollen Publikum Filme zu zeigen, die uns am Herzen liegen – die wichtigste Motivation. Diese Freude würde der Pflicht, alle Corona-Vorschriften einhalten zu müssen, um Ansteckungen zu vermeiden, zum Opfer fallen".

Vielleicht werde es weitere Lockerungen geben, "die uns die Freude am Kinomachen und unserem Publikum einen unbesorgten Filmgenuss wiedergeben. Wir bitten unsere Besucher um Verständnis und darum, uns trotzdem treu zu bleiben", so Brigitte Kabel – irgendwann werde es auch mit dem Kleinen Kino weitergehen.

Bereits seit 1993 hat es sich Verein zur Aufgabe gemacht, an verschiedenen Spielstätten in der Stadt künstlerisch wertvolle Filme zu zeigen. Der Schwerpunkt liegt auf dem europäischen Film unter besonderer Beachtung des osteuropäischen und des deutschen Films.

Am Freitag hatte auch das "große Kino", das Cinestar darüber informiert, dass der eigentlich für diesen Donnerstag geplante Neustart auf unbestimmte Zeit verschoben werden muss.