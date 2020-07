Frank Groneberg

Schernsdorf (MOZ) Idylle, Natur, Komfort, Ruhe, Badestrand, Kinderfreundlichkeit und modernste Ausstattung – der Campingplatz am Schervenzsee nahe Müllrose, ein vom Deutschen Tourismusverband mit vier Sternen klassifizierter Platz, vereint all das in einem.

"Wir sind ein Familiencampingplatz", betont Nicole Fröscher von der Platzleitung, "unsere Zielgruppe sind Familien mit Kindern." Dass die Jüngsten hier, mitten im schönen Schlaubetal, besonders willkommen sind, zeigt sich schon nach den ersten Schritten auf dem Areal. Direkt neben dem Rezeptionsgebäude befindet sich ein riesiger Abenteuerspielplatz, der in jedem Jahr wächst. Alle Spielgeräte sind aus Holz gefertigt. Verschiedene Schaukeln und Wippen, Klettertürme, eine Seilbahn, ein Piratenschiff, ein Vogelnest in luftiger Höhe, ein langes Fantasietier zum Draufherumklettern und ganz neu zwei Hängematten zum Schaukeln an Robinienstämmen – an alle Altersklassen und Interessen ist gedacht. Um den vielfältig ausgestatteten Spielplatz beneiden manch andere Campingplatzbetreiber im Land Brandenburg ihre Kollegen am Schervenzsee.

Familienurlaub in der Heimat – der Campingplatz am Schervenzsee ist dafür eine der schönsten Adressen. Und das liegt nicht nur an dem herrlichen See und der wunderschönen Landschaft ringsherum. Das liegt auch daran, dass die Ausstattung des Campingplatzes den heute geltenden Ansprüchen in jeder Hinsicht entspricht. Da sind zum Beispiel die sanitären Anlagen, die für viele Menschen ein entscheidendes Kriterium dafür sind, ob sie auf einem Platz bleiben oder lieber doch nicht. "Wir haben modernste sanitäre Anlagen, die sehr sauber sind", betont Jörg Klofski, Geschäftsführer der Schlaubetal Camping Schervenzsee GmbH, seit dem Pfingstfest 1995 Betreiber des Areals.

Eigenes Familienbad zum Mieten

Ein Reporterblick in die Sanitärhäuser zeigt: Er hat Recht mit dem, was er sagt. Und zur Sauberkeit trägt auf jeden Fall auch bei, dass Camper nur mit Chipkarten in die Häuser gelangen. Doch einfach nur saubere Toiletten, Duschen und Waschräume – das reicht Jörg Klofski nicht. Beispielsweise kann, wer als Urlauber im Bad doch etwas mehr Privatsphäre mag, eines der Familienbäder mieten – ausgestattet mit WC, Dusche und zwei Handwaschbecken. Eine modern eingerichtete Toilette für Menschen mit körperlichen Einschränkungen gibt es ebenfalls. Und selbst an die kleinsten Kinder ist gedacht: Im Sanitärhaus auf dem Zeltplatz gibt es speziell für die Kleinst- und die Kleinkinder ein Kinderbad. Hier finden die Gäste ein kleines Kinder-WC, eine Wanne mit Dusche für Kleinstkinder, ein niedriges Handwaschbecken und einen Wickeltisch.

Wer am Schervenzsee Urlaub machen möchte, kann unter verschiedenen Übernachtungsmöglichkeiten wählen. Insgesamt 16 Bungalows stehen zur Vermietung. Für Zeltler gibt es 60 Stellplätze für Zelte. Wer mit einem Wohnmobil oder Campinganhänger anreist, kann einen der 19 Komfortstellplätze mieten, an denen jeweils sowohl ein Trinkwasser- und ein Abwasseranschluss als auch ein Kabelfernsehanschluss vorhanden sind. Alle Stellplätze und Bungalows befinden sich mitten im Kiefernwald.

Für Reisende mit mobilen Toiletten gibt es eine vollautomatisierte Fäkalienentsorgungsstation. Und ganz neu ist eine Grauwasser-Entsorgungsplatte für Wohnmobile: Die Fahrzeuge werden einfach darüber geparkt und die Behälter werden geleert und auch gespült.

Zum Sonnen und Baden laden der eigene Badesandstrand und der schöne See ein. Kinder und Jugendliche tummeln sich gern auf der Badeinsel mit Sprungpodest, die im Schervenzsee schwimmt. Für die sportliche Betätigung können Ruderboote und Tretboote, Fahrräder und auch Stehpaddelbretter – auch SUP Boards genannt – ausgeliehen werden.Wer im Urlaub Wäsche waschen möchte oder muss, kann dafür die vier Waschmaschinen im Waschsalon nutzen. Zeltler können ihre Lebensmittel in privaten Mietkühlfächern frischhalten.

Waldwanderung mit Förster

Waren des täglichen Bedarfs von A wie Apfelmus bis Z wie Zahnbürste gibt es im kleinen Laden im Rezeptionsgebäude zu kaufen. Dort können Urlauber auch morgens frische Brötchen erwerben: "Wir backen Brot und Brötchen selbst", erklärt Jörg Klofski. Das Strandcafé hat neben dem typischen Imbiss und hausgebackenem Kuchen auch täglich einen Mittagstisch im Angebot.

Die Campingplatzleitung hat für die Ferienkinder ein interessantes Programm zusammengestellt. Wöchentlich wird zum Kinderangeln und zu einem Angelworkshop eingeladen. Mit dem Förster geht es auf Waldwanderung, mit der Naturwacht Schlaubetal auf Tümpelwanderung. Und die Freiwillige Feuerwehr aus Schernsdorf führt Brandschutzübungen speziell für Mädchen und Jungen durch.