Simone Weber

Kleßen/Havelland Kuratorin Birgit Jochens eröffnet an diesem Mittwoch, 8. Juli, ein Kinderbuchmuseum im havelländischen Kleßen (Amt Rhinow). Zu sehen sind etwa 200 Bücher aus drei Jahrhunderten. Schwerpunkt der Dauerausstellung ist der gesellschaftliche Blick auf Kinder und deren Erziehung und Bildung, der sich in den drei Jahrhunderten stark verändert hat. In einer temporären Sonderausstellung, die nun ebenso eröffnet wird, erinnern sich Zeitzeugen aus dem westlichen Brandenburg und Berlin an ihre Erinnerungen der Nachkriegszeit und ihre Kinderbücher. Das kulturelle Angebot im Dorf, in dem sich bereits ein Spielzeugmuseum befindet, wird durch die Neueröffnung erheblich bereichert. Beide Museen sind Nachbarn, Schulweg 1 bzw. 2. Geöffnet ist mittwochs bis sonntags, jeweils 11.00 bis 17.00 Uhr. Mehr Infos auf www.kinderbuchmuseum-havelland.de.