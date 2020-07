Jürgen Rammelt

Rheinsberg Ein Sommer in Rheinsberg ohne Musik? Das ist undenkbar! Das haben sich auch die Opernmacher der Musikkultur Rheinsberg gedacht, die mit zwei Konzerten und der Aufführung von zwei Opernfilmen am Wochenende den "Musiksommer Rheinsberg" eröffnet haben. Doch damit nicht genug: Vom 4. Juli bis zum 9. August wird außerdem die Ausstellung "Theaterdonner und Himmelslicht" gezeigt. Im Mittelpunkt der exklusiven Schau, die am Sonnabend eröffnet wurde, steht die Geschichte des Theaters in Rheinsberg. Zu sehen ist außerdem historische Theatertechnik, die vom Büro für Bühnentechnik zur Verfügung gestellt wurde. Dessen Leiter Klaus Wichmann, der als Kurator das Projekt begleitete, sowie Michael Kutsch haben die Schau ermöglicht.

Wie zur Eröffnung Klaus Wichmann, der auch für die technische Realisierung der künftigen Aufführungen der Kammeroper Schloss Rheinsberg zuständig sein wird, erklärte, leistete der Rheinsberger Musenhof einen wichtigen Beitrag zur Theatergeschichte in Preußen und Brandenburg. Hier erdachte der Kronprinz Friedrich, was er später in Berlin mit der Oper "Unter den Linden" verwirklichte. Sein Bruder Heinrich ließ in Rheinsberg das Heckentheater und das Schlosstheater errichten.

Geschichte des Hauses

Neben Wichmann ging Dr. Detlef Fuchs als Vertreter des Rheinsberger Kunst- und Kulturvereins (KuK) und langjähriger Kustos der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten auf die Geschichte des Rheinsberger Theaters ein. Anschaulich schilderte er, in welchem maroden Zustand sich das 1774 errichtete Theater nach dem Krieg und bis zur Wende befand und welche Mühen und finanziellen Mittel notwendig waren, um das Schlosstheater wieder zum Leben zu erwecken.

So lädt die Ausstellung in eine Welt der Theaterillusionen ein. Schon im Barock inszenierte man mit Farben, Licht und Schatten. Man simulierte Regen und Donner und nutzte innovative Techniken für Spezial-Effekte. So konnten die rund 30 Besucher zur Eröffnung neben historischen Fotos und Transparenten auch Nachbauten der einstigen Technik bestaunen und ausprobieren.

Zu sehen gibt es Regen-, Wind- und Donnermaschinen, aber auch Kalklicht- und Parabolspiegel-Scheinwerfer sowie ganz einfache Leuchter und andere Lichtquellen, wie sie früher in Theatern zum Einsatz kamen. Aber auch ein Bühnenvorhang, der allegorische Sternbilder zeigt, sowie die Nachbauten eines Paradiesbaumes und des Heiligen Grabes von Stanzach sind in der Ausstellung zu sehen.

Möglich wurde die Ausstellung durch die Unterstützung des Kunst- und Kulturvereins (KUK) Rheinsberg mit einem Geldbetrag in Höhe von 3000 Euro, aber auch durch die von Klaus Wichmanns "Werkstatt für die Geschichte des Theaters" zur Verfügung gestellte Objekte. Wie der Vorsitzende des Vereins, Manfred Richter, erklärte, hat der KUK in der Vergangenheit immer wieder Restaurierungs- und Kulturprojekte unterstützt.

Die Ausstellung kann bis 9. August jeweils donnerstags bis montags von 11 bis 17 Uhr besichtigt werden. Der Eintritt beträgt vier, ermäßigt drei Euro. Kinder und Jugendliche in Begleitung Erwachsener zahlen nichts.