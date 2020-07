red

Bad Belzig Im Juli führt der Kunstwanderweg durch die satte Farbenpracht des sommerlichen Flämings. Dieses Jahr gastiert das Fläming-Farben-Fest in der Bricciuskirche Bad Belzig, gleich neben der imposanten Burg Eisenhardt. Direkt zu ihren Füßen liegen die Belziger Burgwiesen, die wunderschöne Motive zum Malen bieten.

Zum Aquarellsonntag am Kunstwanderweg sind Anfänger und Profis, Erwachsene und Kinder eingeladen. Zeichenpapier (DIN A3) wird durch den Veranstalter gestellt. Alle sonstigen Malutensilien müssen mitgebracht werden, können aber auch vor Ort erworben werden. Jeder Maler sucht sich auf dem Burgberg oder in der Umgebung sein Motiv. Nach der Rückkehr werden alle Werke in der Kirche ausgestellt.

Das Fläming-Farben-Fest findet am Sonntag, 12. Juli, statt. Um 10.00 Uhr melden sich die Teilnehmen an, es folgen Materialausgabe, Begrüßung und Informationen zum Ablauf. Ausstellungsbesucher stimmen über die drei schönsten Werke ab. Ab 13.00 Uhr gibt es ein Kreativangebot vor der Kirche. Die Chocolaterie bietet Kaffee, Kuchen, Erfrischendes und Herzhaftes. Bis 15.00 Uhr müssen dann die Aquarelle abgegeben worden sein, es schließen sich die Stimmabgabe und die Preisverleihung an. Auskunft/Anmeldung im Naturparkzentrum Hoher Fläming unter der Telefonnummer 033848/ 60004 oder online info@flaeming.net.