DPA

Berlin (dpa) Pop-Ikone Elton John ist für seine Leistungen als Musiker mit einer eigenen Gedenkmünze gewürdigt worden. "Elton John ist zweifellos eine britische Musiklegende", schrieb die Münzprägeanstalt "The Royal Mint" auf ihrer Internetseite. Die Münze zeigt eine runde Brille in Form einer Musiknote, einen Strohhut und eine Fliege.

Fans und Sammler können die Münzen in verschiedenen Größen und Ausführungen kaufen, darunter auch eine Goldmünze im Wert von 100 Pfund. "The Royal Mint" möchte in diesem Jahr die wichtigsten Musiker des Landes feiern. Auch die Band Queen um Sänger Freddie Mercury erhielt eine Münze.

