Großeinsatz in Neu Bochow

BRAWO

Neu Bochow Zu einem Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei kam es am Samstagnachmittag in Neu Bochow bei einem Brand in einer Gärtnerei.

Das Feuer breitete sich über mehrere nebeneinander stehende Folienzelte aus und griff auf ein Nebengelass über. Nur durch einen umfangreichen Löschangriff der Freiwilligen Feuerwehren konnte ein Ausbreiten der Flammen auf ein Einfamilienhaus sowie ein weiteres Nebengelass verhindert werden.

Der 59-jährige Grundstückseigentümer musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in einem Klinikum behandelt werden. Er konnte aber in den Abendstunden wieder nach Hause. Die Untersuchungen zur Brandursache sind Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die L 86 musste im Bereich der Ortsdurchfahrt Neu Bochow für die Dauer der Löschmaßnahmen komplett gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden kann zum ggw. Zeitpunkt nicht beziffert werden. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.