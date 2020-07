René Wernitz

Nitzahn (MOZ) Ein Jäger meldete am späten Samstagabend, dass in einem Wald bei Nitzahn (Milower Land) zwei Personen mit einer Schreckschusswaffe in seine Richtung geschossen hätten. Der Jäger blieb unverletzt. Laut Polizeiinformation flüchteten die beiden Täter zunächst, konnten aber durch den Jäger und einen Helfer ergriffen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Es soll sich um eine insgesamt fünfköpfige Gruppe im Alter von 23 bis 44 Jahre gehandelt haben.