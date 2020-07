Blühwiese am Lütter Ortsrand

Bärbel Kraemer

Lütte "Vorsicht Bienen" heißt es auf einem sonnengelben Schild an einem Feldrand bei Lütte. Der kleine, an einen Kiefernwald angrenzende Ackerstreifen, steht derzeit in voller Blüte und hat tierischen Besuch von fleißigen Honigsammlern, die dem Lütter Imker Andreas Albe gehören.

Wer die blühende Bienenweide passiert, muss jedoch keine Angst vor womöglich angriffslustigen Insekten haben. Das Schild ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, die Vorbeikommenden zugleich einige Verhaltensregeln kündet. Denn wer lässt sich schon gern bei der Arbeit stören. Weshalb Spaziergängern empfohlen wird, sich beim passieren der Blühwiese ruhig zu verhalten und hektische Bewegungen zu vermeiden.

Herbert Grüneberg, der die Bienenweide in den ersten Tagen des Wonnemonats Mai ausgesät hat, freut sich über die emsigen Honigsammler, deren munteres summen wohlschmeckenden Honig erahnen lässt.

"Die Sonnenblumen brauchen dringend Regen", sagt der Lütter Hobbylandwirt mit Blick auf seine Blühwiese. Neben den kleinen gelben Blüten von Senf und Leindotter dominiert dort aktuell das blau- violett der Phaselia. Lupinen, Sommerwicken, verschiedene Kleearten und natürlich die Sonnenblumen werden mit ihrer Blüte anschließen und den Bienen auch in den kommenden Wochen einen reich gefüllten Tisch garantieren. Mit den Bienen haben längst die verschiedensten Schmetterlingsarten, Hummeln & Co. die Blühwiese am Ortsrand von Lütte für sich entdeckt - zur Freude des Hobbylandwirtes und des Imkers, die bereits seit 22 Jahren zum Wohle der Insekten zusammenarbeiten.

Das "Lippstädter Blütenparadies", eine besonders bienenfreundliche Blühmischung aus Gelbsenf und Leindotter, Lupinen und Felderbsen, Klatschmohn und Kornblumen, Sonnenblumen und Ölrettich, Phacelia, Saflor und Klee hat Herbert Grüneberg im Mai hingegen erstmals ausgesät und ist mit seiner Wahl vollauf zufrieden.