Brandenburg an der Havel Zu einem Großaufgebot der Brandenburger Polizei kam es am Samstag gegen 13.30 Uhr in der Max-Herm-Straße, weil eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern zu eskalieren drohte.

Da der 36-Jährige und der 27-Jährige bereits polizeilich bekannt sind, rückten die Beamten mit mehreren Streifenwagen an. Der 36-Jährige hatte sich jedoch noch vor Eintreffen der Beamten zügig entfernt. Der Grund dafür stellte sich schnell heraus: Der Mann hatte einen offenen Haftbefehl von zwei Jahren Freiheitsstrafe. Bei weiteren Ermittlungen in dem Mehrfamilienhaus konnte er schließlich in einer Wohnung angetroffen und festgenommen werden. Dabei wurde in seinen Sachen dann noch eine geringe Menge Betäubungsmittel sichergestellt. Der Mann wurde im Rahmen der weiteren Abarbeitung dann an die JVA übergeben.