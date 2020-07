DPA

Hamburg (dpa) Daniel Thioune soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge neuer Cheftrainer des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV werden.

Der 45 Jahre alte Coach des Liga-Rivalen VfL Osnabrück habe die Verantwortlichen des Clubs über seinen vorzeitigen Abschied bereits informiert, berichteten Sport1 und der "Kicker". Beim VfL läuft der Vertrag des Trainers noch eine weitere Saison. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung über eine mögliche Verpflichtung Thiounes durch den HSV berichtet.

Vom Hamburger SV gab es zunächst keine Bestätigung. "Wir geben zu den gehandelten Namen keinen Kommentar ab", sagte ein HSV-Sprecher am Montag auf Anfrage. Einen Vollzug bei der Verpflichtung eines Nachfolgers von Dieter Hecking, dessen Vertrag am 30. Juni ausgelaufen war und nicht verlängert wurde, erwartet er jedoch noch in dieser Woche.

© dpa-infocom, dpa:200706-99-687273/2