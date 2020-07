Verkehrskontrollen in Brandenburg an der Havel

BRAWO

Brandenburg an der Havel Bei durchgeführten Verkehrskontrollen wurden am Wochenende in Brandenburg an der Havel insgesamt acht Verkehrsteilnehmer gestoppt. Sie waren entweder betrunken, unter Einwirkung von Betäubungsmitteln oder ohne Führerschein unterwegs.

Trauriger Spitzenreiter war ein 17-jähriger Fahrradfahrer, der mit einem Atemalkoholwert von 2,17 Promille gestoppt wurde. Seine Mutter wurde verständigt und konnte den Teenager in der Polizeiinspektion Brandenburg abholen. Nach Anordnung der Blutprobe wurde gegen den Jugendlichen eine Verkehrsstrafanzeige geschrieben.