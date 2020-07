BRAWO

Brandenburg an der Havel Ein vielfältiges Freizeitangebot lässt auch in der zweiten Ferienwoche keine Langeweile aufkommen. So wird in der "Stube" in Kirchmöser am Mittwoch, 8. Juli, von 10-18 Uhr zum gemeinsamen Kochen eingeladen. Dabei stehen indische Speisen auf dem Plan. Am selben Tag wird im KiEZ Bollmannsruh zudem von 10-12 Uhr zum Töpfern wie vor 100 Jahren und zum Kanu-Erlebnis geladen. Außerdem gibt es von 14-17 Uhr eine große Naturwanderung und von 14-16 Uhr kann gemeinsam ein historisches Brettspiel hergestellt werden. Am Donnerstag, 9. Juli, wird im KiJu in Hohenstücken außerdem an einem Barfußpfad gebastelt und am Freitag, 10. Juli, gibt es "Naturerlebnisse hautnah" zu erleben. Wer lieber spielt, ist zudem am Freitag im KIS Freizeitzentrum in der Magdeburger Landstraße 124 genau richtig. Hier werden bei einem großen Rommee und MauMau-Turnier die besten Kartenspieler gesucht.

Noch mehr Inspiration und Freizeitangebote https://www.stadt-brandenburg.de/presse/sommerferienkalender-2020/.