OGA

Oranienburg Die gemeinnützige Organisation VSR-Gewässerschutz bietet am kommenden Dienstag, 14. Juli, wieder die Möglichkeit zur Untersuchung von Brunnenwaser an. Wasserproben können zwischen 15 und 17 Uhr im Labormobil auf dem Schlossplatz abgegeben werden. Peter Brückner, Rentner im Bundesfreiwilligendienst, hilft Harald Gülzow am Informationsstand, damit die Bürger bei der Abgabe ihrer Wasserprobe nicht lange warten müssen. Mitbringen ist eine bis an den Rand gefüllt 0,5-Liter-Plastikflasche.

Eine Grunduntersuchung auf den Nitrat-, Säure- und Salzgehalt wird gegen eine Kostenbeteiligung von zwölf Euro durchgeführt. Diese Untersuchung wird bereits vor Ort durchgeführt, so dass die Bürger ihre Ergebnisse schon gegen Ende der Aktion abholen können. Gegen weitere Kosten werden umfangreichere Untersuchungen auf Parameter wie Eisen, Phosphat oder Bakterien angeboten. Das Ergebnis dieser Analysen wird mit einer Bewertung per Post zugesandt.

"Wichtig ist, dass kostbares Leitungswasser gespart wird und geklärt wird, ob das eigene Brunnenwasser ohne Gesundheitsgefahren zum Gießen von Gemüse oder zum Befüllen des Planschbeckens geeignet ist", sagt Susanne Bareiß-Gülzow, Vorsitzende des VSR-Gewässerschutz-Vereins. Die Brunnenbesitzer und der Verein würden gemeinsam dazu beitragen, dass die Wasserqualität des Grundwassers verbessert wird – auch außerhalb von Wasserschutzgebieten. Mit den Messergebnissen würden regelmäßig Karten erstellt, die die Gewässerbelastung erkennbar machten. So wurde 2019 eine Karte zur Nitratbelastung in Brandenburg erstellt. Nitrat ist ein Bestandteil von Dünger. Bringen Landwirte und Gartenbaubetriebe Gülle und Mineraldünger auf, besteht immer die Gefahr, dass Nitrat ins Grundwasser gelangt. Dadurch kommt es häufig zur Nitratbelastung von Brunnenwasser.

Harald Gülzow beantwortet auch jeden Freitag zwischen 10 und 13 Uhr Fragen unter 02831 9763342. Die Nitratkarte ist auf der Homepage zu finden: www.vsr-gewässerschutz.de