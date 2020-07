Lukas Grybowski

Berlin (MOZ) Der Ex-Trainer gesteht Fehler bei der Umsetzung seines schnellen Rücktritts ein. Ein Rätsel bleibt aber weiterhin offen.

Die Saison in der Fußball-Bundesliga ist vorbei. Spieler, die ihren bisherigen Verein verlassen, nutzen die Sozialen Netzwerke wie Facebook oder Instagram, um Bilder von sich aus der abgelaufenen Saison zu posten, verfassen einen mehr oder weniger standardisierten Text und verabschieden sich von den Fans, Mannschaftskollegen, Trainern und Betreuerstab. So ähnlich sah das auch beim damaligen Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann im Februar 2020, der wohl turbulentesten Phase in der Geschichte von Hertha BSC, aus. Das Problem war nur, dass der 55-Jährige nicht einmal seine Vorgesetzten über den Schritt informierte und erst später in einem Live-Video auf Facebook die Beweggründe für seinen Abschied erklärte. Ein Fehler, wie der Wahl-Amerikaner heute eingesteht.

"Es tut mir sehr leid, wie mein Weggang von Hertha BSC zustande kam, nachdem wir sechs Punkte zwischen uns und den Relegationsplatz gelegt hatten", erklärt Klinsmann. "In der Umsetzung meines Weggangs habe ich sicherlich Fehler gemacht und dafür möchte ich mich nochmals entschuldigen", fügt er nun fünf Monate später hinzu. Paul Keuter, als Mitglied der Berliner Geschäftsführung, ließ in einem Interview Ende April kein gutes Haar an der Zeit unter Jürgen Klinsmann. "Das Problem ist nur, dass es ihm nicht wirklich um Hertha BSC ging, sondern nur um sich selbst." Außerdem attestiere er dem gebürtigen Schwaben einen "Ego-Wahn".

Saison vom Chaos überschattet

Das Kapitel Klinsmann in der Zeit zwischen November 2019 und Februar 2020 ist nur eine von vielen Episoden in Berliner Saison 2019/2020, die von vielen Tiefen und einigen wenigen Höhen geprägt war. "Wir nehmen in dieser Saison alles mit", kommentierte Manager Michael Preetz angesprochen auf die vier Trainer (Covic, Klinsmann, Nouri, Labbadia), zahlreiche personelle Wechsel von Spiel zu Spiel und das Handyvideo aus der Kabine von Salomon Kalou während der Corona-Krise.

Hinzu kamen noch die Aufzeichnungen Klinsmanns als Aufsichtsrat, die 13 Tage nach seinem Rücktritt an die Öffentlichkeit gerieten. Dabei sprach er zahlreichen Spielern den "Mehrwert" für den Verein ab, kritisierte Manager Preetz heftig und resümierte: "Der Club hat keine Leistungskultur, nur Besitzstandsdenken und es fehlt jegliches Charisma in der Geschäftsleitung." Wie es zu dieser Veröffentlichung kam, kann sich der ehemalige Top-Stürmer bis heute nicht erklären. "Dass anschließend eine Analyse, die ich in meiner Eigenschaft als Berater des Investors für den internen Gebrauch erstellt habe, an die Öffentlichkeit kam, hat allen Beteiligten geschadet. Mir ist heute noch ein Rätsel, wie das an die Medien kam."

Das Kapitel Hertha BSC sei für ihn abgeschlossen. "Das ist Vergangenheit. Das Allerwichtigste ist, dass Hertha den Klassenverbleib geschafft hat und in der Bundesliga bleibt", betonte er.