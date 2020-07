MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Polizei in Frankfurt (Oder) sucht einen unbekannten Mann, der am Sonntagabend Kinder belästigt haben soll.

Demnach sprach der Mann am Hortenvorplatz ein neun Jahre altes Mädchen und einen elfjähriger Junge an und zeigte Geldscheine. Die Kinder ließen den Mann aber stehen und verschwanden. Wenig später trafen sie an der Uferpromenade Collegienstraße erneut auf die Person. Wieder habe er Geld angeboten, sei beim Auftauchen weiterer Passanten jedoch mit einem schwarzen BMW X5 weggefahren.

Der Gesuchte ist circa 180 cm groß. Er soll von schlanker Figur sein und schwarze Haare mit Hinterkopfglatze sowie einen Vollbart haben. Bekleidet sei der Mann mit einem weißen Achselshirt, einer langen schwarzen Hose und schwarz-weißen Schuhen der Marke Nike gewesen, meldete die Polizei.

Die Ermittler bitten Zeugen, sich zu melden. Dies kann unter der Rufnummer 03361 5680 oder über die Internetwache www.polizei.brandenburg.de erfolgen. Selbstverständlich nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Ihre Hinweise entgegen.