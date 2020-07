MOZ

Wilkendorf (MOZ) Die Besitzerin eines Einfamilienhauses in der Straße Alt-Wilkendorf hat am Sonntagnachmittag einen fremden Mann im Haus bemerkt. Sie sprach ihn an und er verließ daraufhin unter fadenscheinigen Angaben das Haus. Die Frau blieb nicht untätig und rief bei der Polizei an.

Später bemerkte sie, dass der Fremde zwei Geldbörsen mitgenommen hatte. Die Polizei konnte den Mann am Kreisverkehr an der Nordspitze des Strausberger Sees finden und das Geld sicherstellen. Die Geldbörsen hatte der Dieb weggeworfen. Mit ihm fand die Polizei auch diese wieder und übergab sie der bestohlenen Frau. Der 43-Jährige erhielt eine Anzeige wegen Diebstahls.