Pillgram (MOZ) Ein trauriges Ende hat der Fall der 87 Jahre alten Elisabeth M. gefunden, die seit dem 26. Juni vermisst worden war.

Spaziergänger fanden am Sonntagnachmittag die Leiche der Vermissten im Wald bei Pillgram. Bekannt war, dass die Bewohnerin des Pflegeheims in Pillgram an Demenz erkrankt war. Nachdem sie aus dem Heim verschwunden war, hatte die Polizei mit großem Aufwand, unter anderem mit Hunden und Hubschrauber nach ihr gesucht – vergeblich.

Die Behörden untersuchen nun die genaueren Umstände des Todes der kranken Frau.