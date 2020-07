MOZ

Eberswalde (MOZ) Am Sonntagnachmittag traf eine 59-jährige Frau am Oder-Havel-Kanal in Eberswalde auf einen bis dahin unbekannten Mann. Dieser sprach die Frau an und manipulierte dabei an seinem Geschlechtsteil.

Eine Nahbereichsfahndung blieb zu diesem Zeitpunkt noch ohne Erfolg. Ihre Ermittlungen brachten die Beamten später dann aber auf die Spur eines 37-jährigen Mannes. Der deutsche Staatsbürger befindet sich nun in einem Krankenhaus, wo ihm ärztliche Hilfe zuteilwerden kann.

Wie sich bei den Prüfungen herausstellte, ist er nach jetzigen Erkenntnissen auch für Sachbeschädigungen auf einem Kirchengelände in der Eberswalder Straße verantwortlich zu machen. Dort waren am Sonntag Außenleuchten und ein Hinweisschild zerstört worden. Dabei entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.