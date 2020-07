Spezialeinheit stürmte in ICE

René Wernitz

Friesack (MOZ) Drohungen eines Fahrgastes führten Freitagnachmittag zum Stopp eines ICE (Hamburg-Berlin) in Friesack. Eine Spezialeinheit der Bundespolizei überwältigte den 30-jährigen Mann, nahm ihn fest und evakuierte die mehr als 300 Fahrgäste. Erst am Abend wurden der Schnellzug und die Strecke wieder freigegeben. Im Einsatz waren etwa 40 Bundespolizisten.

Der Mann befindet sich zurzeit in einer Brandenburger Justizvollzugsanstalt in Haft. Die Bundespolizei ermittelt wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten. In diesem Zusammenhang werden noch weitere Reisende aus dem Zug als Zeugen gesucht, die Kontakt mit der festgenommenen Person hatten bzw. Äußerungen von ihm wahrgenommen haben. Zur Tatzeit soll sich der Mann mit ungepflegtem äußeren Erscheinungsbild im dritten Waggon aufgehalten haben.

Hinweise nimmt die Bundespolizei in Berlin unter 030/206229360 und unter der kostenfreien Hotline 0800/6888000 entgegen.