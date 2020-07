Odin Tietsche

Borgsdorf (MOZ) Die Polizei hat in der Nacht zu Sonnabend eine illegale Party im Wald an der Friedensallee in Borgsdorf aufgelöst.

Wie Sprecherin Carola Haase von der Polizeiinspektion Oberhavel am Montagmittag auf Nachfrage bestätigte, nahmen etwa 60 bis 70 Teilnehmer sowie ein DJ an der Feier teil. Ihre Personalien wurden zum Teil aufgenommen. Auch der Initiator der nicht angemeldeten und somit auch nicht genehmigten Veranstaltung konnte vor Ort ausfindig gemacht werden. Ihm droht nun eine hohe Geldstrafe. "Wie hoch diese am Ende tatsächlich ist, hängt von mehreren Faktoren ab und ist noch nicht abschließend geklärt", so Haase. Das Ordnungsamt wurde ebenfalls über den Einsatz informiert.

Polizeisprecherin Carola Haase sieht einen zunehmenden Trend bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. "Es scheint fast so, dass die jungen Menschen alles aufholen wollen, was ihnen durch die Corona-Krise verwährt wurde", so Haase. Und da viele Clubs und Diskotheken noch nicht wieder öffnen dürften, zöge es "die Jugend halt ins Freie, entweder in den Wald oder wie auch zuletzt beispielsweise in eine Bunkeranlage". Das Problem dabei liegt laut Haase auch darin, dass die Partys nicht angemeldet werden. "Es dürfen sich mittlerweile ja durchaus auch wieder große Gruppen mit Hunderten Menschen treffen, aber es muss halt angemeldet und dann auf bestimmte Abstands- und Hygieneregeln geachtet werden."

Feiern im Wald hält Haase generell aber für bedenklich: "Man muss ja auch mal an die Waldbrandstufen denken, außerdem gibt es oft Anwohner am Waldrand, die sich dadurch gestört fühlen könnten. Und solche Partys, gerade wie in diesem Fall mit einem DJ, sind ja eigentlich immer sehr laut und dauern sehr lang."