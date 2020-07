red

Bad Belzig Freie Plätze bietet die Kreisvolkshochschule im Kurs "Frauen 50 plus - fit und bewusst die Wechseljahre" am Freitag, 17. Juli, von 16.00 bis 19.00 Uhr. Es ist der Beginn einer neuen Lebensphase, die Kinder sind erwachsen, Frauen nehmen sich selbst wieder bewusster wahr, entdecken vielleicht neue Hobbys, stecken sich neue Ziele. Viele Frauen nehmen die Wechseljahre für ihren Körper und ihre Seele als Herausforderung wahr. In dieser Zeit verändert sich die Körperzusammensetzung, der Stoffwechsel verlangsamt, der Energiebedarf sinkt. Leider nimmt mit dem Bedarf nicht auch der Appetit ab. Durch den sinkenden Hormonspiegel steigt die Lust aufs Essen. Folglich kann es unbewusst und unbeabsichtigt zu einer Gewichtszunahme kommen .Kursinhalt sind zum Beispiel: Was sind die Wechseljahre? Welche Symptome können auftreten? Wie verändert sich der Stoffwechsel?

Anmeldungen: unter der 033841/45430, an info@kvhs-pm.de oder online unter www.kvhs-pm.de.