René Wernitz

Rathenow (MOZ) Über den Notruf meldeten am späten Samstagabend mehrere Zeugen, dass es auf dem Märkischen Platz in Rathenow eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gebe. Am Einsatzort konnten Beamte der Polizeiinspektion unter anderem einen 19-jährigen syrischen Staatsbürger antreffen, der leicht verletzt war.

Er gab an, dass er sich mit seinen Bekannten auf dem Märkischen Platz aufgehalten habe, als eine Gruppe von mehreren Personen hinzukam, die er bereits kannte. Nach einer verbalen Auseinandersetzung sei es schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihm und einem anderen Mann aus der Gruppe gekommen. Danach hätten sich die Personen wieder entfernt. Zum Grund des Streits wollte er jedoch keine Angaben machen. Der 19-Jährige war leicht verletzt, lehnte eine ärztliche Behandlung aber ab. Den Tatverdächtigen, ein 20-jähriger armenischer Staatsbürger, konnten die Beamten wenig später in einem Lokal antreffen. Auch er war verletzt und räumte schließlich ein, dass er an der Auseinandersetzung beteiligt war. Die Ermittlungen, auch zum Hintergrund des Streits, dauern an.