Einbrecher in Heidefeldstraße

René Wernitz

Rathenow (MOZ) Durch eine gewaltsam geöffnete Eingangstür drangen Unbekannte im Laufe des Sonntags in eine Wohnung in der Heidefeldstraße in Rathenow ein.

Der Bewohner musste bei seiner Rückkehr am Abend feststellen, dass sein Fernseher und weitere elektronische Geräte fehlten. Polizisten suchten nach Spuren und nahmen Strafanzeige auf. Die Kripo ermittelt.