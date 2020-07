BRAWO

Brandenburg an der Havel Gleich zwei Mal wurden Männer am Samstag in Discountern in verschiedenen Stadtteilen inBrandenburg an der Havel beim Diebstahl erwischt. Ein Täter drohte dabei einer Mitarbeiterin.

Beide Taten ereigneten sich in den Abendstunden gegen 19 Uhr. Bei einem Diebstahlversuch in der August-Bebel-Straße erwischte eine Mitarbeiterinzwei Männer im Alter von 27 und 31 auf frischer Tat beim Klau von Lebensmitteln und Spirituosen. Die hinzugerufene Polizei nahm Strafanzeige auf und führte eine routinemäßige Fahndungsüberprüfung durch. Es stellte sich heraus, dass gegen den 31-Jährigen ein Haftbefehl vorlag.

Auch in der August-Bebel-Straße hatte eine Mitarbeiterin eines Discounters den Verdacht, dass ein junger MannLebensmittel entwenden wollte und sprach ihn beim Verlassen des Marktes an. Daraufhin drohte ihr der junge Mann, sie abzustechen, sollte sie ihn anfassen. Im Anschluss flüchtete aus dem Markt zu seinem Fahrzeug.

Die Polizei suchte nach dem registrierten Fahrzeughalter und traf ihn in seiner Wohnung an – inklusive einer Tasche mit frischen Lebensmitteln. Diese wollte der Mann in einem anderen Supermarkt erworben haben. Die Beamten haben Spuren gesichert und Ermittlungen zu einem Raubdelikt eingeleitet.