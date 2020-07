Silvia Zimmermann

Wenzlow Katharina Mäser und Malgorzala Lesniak-Barc beschäftigen sich intensiv mit Seilen. Sie üben unter den strengen Augen von Ausbilder Andreas Linsdorf den Rettungsknoten. Beide Frauen sind seit 2019 Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr von Rogäsen "Wir machen mit, weil es Spaß macht und unsere Männer in der Wehr aktiv tätig sind", sagt Kathrina Mäser. Die beiden Frauen absolvieren zurzeit die Truppmannausbildung in der Feuerwehr Wenzlow, um später in der Feuerwehr aktiv mitarbeiten zu können. Die restlichen Feuerwehranwärter üben den Aufbau zum Löschangriff. Kamerad Patrick Kähne aus der FFW Wollin hat hier das Kommando.

In der Ausbildung arbeiten die Kameraden aus Wenzlow eng mit den anderen Wehren aus dem Amt Ziesar zusammen. Ein Schulungsraum und Technik stehen hier zur Verfügung. "Wir als Dorffeuerwehr sind materiell und technisch gut ausgestattet. Viel Eigenleistung steckt im Gerätehaus und im Außengelände", so Ortswehrführer Holger Vieweg.

Holger Vieweg erlernte das Rüstzeug für das Feuerwehrhandwerk in der Feuerwehr Dretzen. War dort als Jugendwart tätig. Die Liebe führte ihn in das Dorf Wenzlow. Seit 2015 leitet er die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr Wenzlow. Seine Frau Kathleen und die drei Jungs, die beiden 11-jährigen Lukas und Niklas sowie der 8-jährige Moritz sind auch aktiv in der Wehr tätig. Kathleen Vieweg ist für die Kinderfeuerwehr zuständig. "Wir haben neun Kinder, die aktiv an die Feuerwehr herangeführt werden. Nach den Sommerferien können wir die Arbeit mit den Kindern wieder aufnehmen. Wir hoffen, dass dann alle noch das Interesse haben", so Kathleen Vieweg. Jugendwart Niklas Schramm kümmert sich um die Ausbildung der Jugend. Bei der Ausbildung der Jugend wollen die Kameraden enger mit der Jugendfeuerwehr Wollin zusammenarbeiten. Wann die Freiwillige Feuerwehr von Wenzlow gegründet wurde, können die Kameraden nicht genau sagen.

2020 wirken 26 Kameraden aktiv in der Feuerwehr Arbeit mit. Die Kameraden aus den OT Grüningen und Böcke arbeiten in der Wehr mit. Hauptschwerpunkt bleibt der Einsatz auf der Bundesautobahn A2. 2019 mussten die Kameraden 52-Mal ausrücken, dabei waren 32 Schwerverletzte zu bergen. Auch einen Toten gab es zu beklagen. Bei 20 Verkehrsunfällen, zehn Fahrzeugbränden und Waldbränden konnten die Kameraden das Rüstzeug, was sie sich in den Ausbildungszentren aneigneten, einsetzen. Durch die Corona-Pandemie blieb es im ersten Halbjahr 2020 bisher ruhig im Einsatzgeschehen. "Wir mussten erst 13 Mal ausrücken", so der Oberbrandmeister Vieweg. Auch die Ausbildung war unterbrochen und jegliche Aktivitäten abgesagt. Nun geht es aber wieder los und die Kameraden sind wieder mit vollem Eifer dabei. Die Wehr kann sich über die aktive Mitarbeit von sechs Frauen freuen. "Einige unserer Kameraden aus der Altersabteilung bringen sich bei der Pflege des Umfeldes um das Gerätehaus mit ein. Sie halten alles in Ordnung. Das freut uns besonders. Wir wollen die Einbeziehung dieser Kameraden fördern", gibt Vieweg an. Die Feuerwehrleute sind auch im Ort aktiv, bei der Trockenheit halfen sie die Bäume zu gießen oder sägten den einen oder anderen umgefallenen Baum fachmännisch ab.

Für 2020 haben sich die Wenzlower Kameraden vorgenommen, die Ausbildung weiter fortzusetzen und die Zusammenarbeit mit den Kameraden aus Wollin zu intensivieren. Beide Wehren gehören zur Brandschutzeinheit des Landreises Potsdam Mittelmark. Kamerad Marcel Hänsel wird eine Ausbildung zum Gruppenführer aufnehmen. Aber auch die Zusammenarbeit mit ortsansässigen Betrieben soll weiter vorangetrieben werden. Über die fehlende und veraltete persönliche Schutzausrüstung klagen auch die Wenzlower und hoffen, dass das Amt Ziesar diese bald zur Verfügung stellen kann.