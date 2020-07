Odin Tietsche

Liebenwalde (MOZ) Einen mit einer weißen Maske bekleideten Mann, der Zeichen des Ku-Klux-Klan trug und NPD-Aufkleber am Marktplatz anbrachte, stellte die Polizei in der Nacht zu Sonntag in Liebenwalde.

Wie Lars Protz von der Polizeidirektion Nord am Montagnachmittag mitteilte, trug der 24-Jährige auch einen weißen Pullover, auf dem das Wort "Ku-Klux-Klan" sowie das zu der Organisation gehörige rote Kreuz – nicht zu verwechseln jedoch mit dem Zeichen des Deutschen Roten Kreuzes – abgedruckt waren. Die Beamten konfiszierten sowohl den Pullover als auch die NPD-Aufkleber. Gegen den Liebenwalder wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung eingeleitet.