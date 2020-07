Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Die Spendenaktion für ein kostenfreies Leih-Lastenrad in Hohen Neuendorf kommt nur schleppend voran. Bislang sind von den benötigten gut 3 000 Euro erst 700 Euro zusammengekommen. Deshalb bittet die Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) jetzt um weitere Unterstützung für das Mobilitätsprojekt.

Nachdem im vergangenen November der Antrag der Hohen Neuendorfer Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen, dass Lastenfahrräder kostenlos in der Stadt geliehen werden sollten, im Stadtparlament gescheitert war, initiierte der ADFC gemeinsam mit der Fraktion eine Spendenaktion. Das Lastenrad soll an der "St.-Hubertus-Apotheke" in der Schönfließer Straße stationiert werden. Deshalb wird das Fahrrad auch den Namen "Hubertus" bekommen. Die Ausleihe wird über die Plattform "Flotte Lotte" organisiert.

Gewerbetreibende aus Hohen Neuendorf können gegen ein Entgelt Werbung auf dem Lastenrad anbringen. Es werden noch Standorte in der Niederheide, Osramsiedlung und in anderen Wohngebieten gesucht. "Der Aufwand ist überschaubar", wirbt Viktor Makowski vom Ortsverband für die Initiative.

Die ADFC Ortsgruppe trifft sich regelmäßig am ersten Montag im Monat in der Stadthalle, zu Coronazeiten auch draußen. Interessierte Neumitglieder sind gern gesehen. Makowski steht für Rückfragen und weitere Informationen unter 0170 3661067 zur Verfügung.

Privatpersonen und Gewerbetreibende können unter dem Stichwort: "Spende fLotte Hubert Hohen Neuendorf" weiterhin Spenden auf das Konto des ADFC Berlin e.V. (DE52 1005 0000 0190 3716 09, Berliner Sparkasse, Ust-ID-Nr 136784830, Finanzamt Berlin Mitte) überweisen. Bei Angabe der Adresse auf der Überweisung werden für Spenden über 200 Euro Spendenquittungen ausgestellt, teilt Viktor Makowski als Koordinator mit.